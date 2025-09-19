Lewis Hamilton az Azerbajdzsáni Nagydíj előtt egy nyilatkozatában elárulta, hogy már nincs meg a több milliárd forintot érő autógyűjteménye. Megszabadult az legendás sportmodellektől és egy ideje csak a művészetekre koncentrál szabadidejében.

Azt már jó ideje tudni, hogy a Ferrari pilótája megvált magánrepülőjétől is, és igyekszik elektromos járművekkel közlekedni, ha teheti, sőt vegán étrendet követ.

De térjünk vissza Hamilton autógyűjteményéhez: összeszedtük azt a durván 30 autót, amelyet birtokolt a világbajnok sportoló, de már mást boldogítanak.

Nézd meg galériánkat a gyűjtemény egykori modelljeiről:

14 fotó

A teljes lista

Ferrari 599 GTB Fiorano: kb. 150 millió forint

Ferrari 599 GTO: kb. 300 millió forint

Ferrari 599 SA Aperta: kb. 400 millió forint

Ferrari LaFerrari: kb. 1,2 milliárd forint

Ferrari LaFerrari Aperta: kb. 2 milliárd forint

McLaren F1: kb. 7-8 milliárd forint

McLaren P1: kb. 500 millió forint

Mercedes-Benz SL 65: kb. 100 millió forint

Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series: kb. 160 millió forint

Mercedes-Benz SLR McLaren: kb. 200-300 millió forint

Mercedes-Benz SLR McLaren 722 S Roadster: kb. 200-300 millió forint

Mercedes-Benz SLS AMG: kb. 90 millió forint

Mercedes-Benz SLS AMG Black Series: kb. 120 millió forint

Pagani Zonda: kb. 2 milliárd forint

Pagani Zonda 760: kb. 4 milliárd forint

Shelby Cobra: kb. kb. 1 milliárd forint

Shelby Cobra Mk III: kb. 50-100 millió forint

1968 Triumph TR5: kb. 15 millió forint

1965 Morris Mini Traveller De Luxe: kb. 5-10 millió forint

1959 MGA Twin Cam: kb. 10-20 millió forint

1981 Triumph TR8: kb. 5-10 millió forint

1932 Wolseley Hornet March-bodied Special: kb. 10-20 millió forint

1954 Swallow Doretti Roadster: kb. 15-30 millió forint

1960 Alvis TD21: kb. 10-20 millió forint

1971 Radford Mini Cooper ‘S’: kb. 15-20 millió forint

1960 Triumph Italia 2000 GT: kb. 50 millió forint

1977 Triumph Stag: kb. 5 millió forint

1957 Chevrolet Corvette C1: kb. 250-500 millió forint

