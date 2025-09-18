Idén augusztusban rántották le a leplet a Bugatti Brouillard hipersportautóról Kaliforniában (USA), és a gyártó most úgy érezte, itt az ideje az európai premiernek is, így hazahozták az autót és Hollandiában mutatták be ünnepélyes kertek között.

A kaliforniai bemutató napfényes hangulatát idéző, a Mariënwaerdt birtokon rendezett Concours d’Elegance egyik legnagyobb szenzációja volt a Brouillard, amelynek ára szakértők szerint eléri a 25 millió eurót (közel 10 milliárd forint).

A mélyzöld színben pompázó modell különleges tisztelgés névadója előtt: Brouillard egy telivér ló volt, amely egykor Ettore Bugatti szívéhez is közel állt. Az autóban számos utalás található a négylábúra:

a váltókar kézzel készített lovas szobrocskája,

valamint a párizsi szövetből hímzett lómotívumok az ajtókon és az üléseken mind ennek az autónak a történetét hirdeti.

A Brouillard a Bugatti Programme Solitaire keretében született, amely a személyre szabhatóság új szintjét kínálja. A program a karosszériaépítés aranykorát idézi, amikor a korai 20. század mesterei olyan legendás modelleket alkottak, mint a és annak Galibier, Stelvio, Ventoux vagy Atalante változatai.

A különleges autó karoszériája alatt a Chiron technikája lapul, az egy négyturbós, W16-os, 8,0 literes motor, amelynek teljesítménye 1600 lóerő.

