Van egy spanyol utca, ami híressé, sőt hírhedtté vált a közösségi oldalakon, mivel ez a hely komoly, sőt néha lehetetlen kihívást jelent a felkészületlen közlekedőknek.

A Conca de Tremp nevű hely az El Carmel városrészben található, Barcelonában. A névválasztás a katalóniai Tremp-medencére (Conca de Tremp) utal, de az utca maga a világszerte ismert városban található.

A hely az elmúlt években TikTok-jelenséggé vált, mert sok jármű nem tud elindulni a komoly emelkedőn, visszagurulnak, koccannak, de főleg esőben nagy itt a kockázat, amikor alacsony a tapadás. A spanyol sajtó következetesen 20 százalékos emelkedőt emleget, amely a csúcsnál egy gyalogátkelőbe torkollik – ez tovább nehezíti a feljutást.

2022 nyarától többször is új aszfaltréteggel próbálták meg csökkenteni a balesetveszélyt, a buszjáratok esős napokon terelve közlekedtek a kockázat miatt.

Személyautóval azért a megfelelő műszaki állapotot feltételezve egy jogosítvánnyal rendelkező vezetőnek meg kell birkóznia egy ilyen emelkedővel. Automata váltós kocsival tényleg nem lehet probléma elindulni, a gondot a kis teljesítményű, régebbi autók jelentik. Ezekkel a klasszikus, kézifékes elindulás lehet csak megoldás, különben az autó menthetetlenül visszagurul.