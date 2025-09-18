2019 decemberében nyílt meg a floridai (USA) Disney World új attrakciója, a park Star Wars területén, a Rise of the Resistance látványosság. A megnyitóra különleges dologgal készültek: a Boeing repülőgépgyártó vállalat két nagyméretű drónt alakítottak át X-szárnyú űrvadásszá, amelyek az eseményen a közönség felett repültek.

Aki akkor lemaradt a showról, mostantól a Smithsonian Nemzeti Légi- és Űrmúzeumában megtekinteheti a külnelges járműveket.

A Boeing által fejlesztett CV2 Cargo Air Vehicle természetesen nem rendelkezik hiperhajtóművel vagy sci-fi technológiával, mint a filmekben látható T65B X-szárnyú. A valóságban a gép egy elektromos hajtású, függőleges fel- és leszállásra képes (eVTOL) drón, amelyet eredetileg ipari szállításra szántak. Hat pár, azaz összesen tizenkét légcsavarja elegendő tolóerőt biztosított ahhoz, hogy akár 225 kilogrammnyi terhet cipeljen. A prototípus fejlesztése 2017-ben indult, szélcsatorna-tesztjei 2018-ban kezdődtek, és 2019-re már 150 repülést teljesített.

A projekt ígéretesnek tűnt, de a Boeing NeXt részlegét 2020-ban bezárták, miután a vállalatot elég komolyan visszavetették a koronavírus-járvány pénzügyi következményei. Így a CV2 sosem került sorozatgyártásba, és végül csak Disney látványelemként maradt emlékezetes.

Az X-szárnyúvá alakított drónokat a Rise of the Resistance nyitó hétvégéje után soha többé nem használták a parkban. Pedig szakértők szerint a bemutató jó alkalom lett volna arra, hogy a közönség közelebbről is megismerje az eVTOL-technológia lehetőségeit.

A repülések előre programozott útvonalon zajlottak, az operátoroknak csak vészhelyzeti parancsokra volt lehetőségük, például azonnali leszállás vagy teljes áramtalanítás.

Nézd meg a galériát:

5 fotó

Bár a Disney-féle X-szárnyúk csupán rövid ideig repültek a közönség feje felett, mégis emlékezetes pillanat volt – gyerekkori álmokat váltottak valóra.