Az elmúlt 5-10 év legsikeresebb dobása volt Star Wars-viszonylatban A Mandalóri-sorozat. Az űrwestern pillanatok alatt meghódította a világot, és a főszereplő (Pedro Pascal) így is felfelé ívelő karrierjét egy messzi-messzi galaxisig repítette. Most pedig itt a Volkswagen és a Star Wars-univerzum szerelemgyereke, a The Mandalorian sorozat ihlette ID. Buzz.

Az autót Londonban mutatták be a 2023-as Star Wars Celebration Europe eseményen, ahol a VW és a Lucasfilm képviselői is jelen voltak. Alexandra Von Schaewen, a Volkswagen kreatív projektmenedzsere kéz a kézben dolgozott a Lucasfilm alelnökével és kreatív igazgatójával, Doug Chianggal a jármű megalkotásán. A Mandalóri-sorozat és a Star Wars előzménytrilógia témáit egyaránt ötvözi a kisbusz, mivel Chiang volt az, aki a Naboo N-1 Starfighter-t tervezte, amelyet ezekből a filmekből ismerhetünk.

A VW ID.Buzz nem is olyan régen járt nálunk, tesztünket az alábbi linken megtalálod, érdemes elolvasni.

Nem ez volt az első együttműködése a két világmárkának. Emlékezzünk csak vissza arra a 2012-es Passat-reklámra, ahol egy kisfiú öltötte magára Darth Vader ruháját.

Sőt az Obi-Wan Kenobi-sorozat bemutatójára is készült néhány éve két Star Wars Volkswagen, szintén ID.Buzz modellek. A piros-fekete Darth Vadert jelképezte, a világos színű pedig Kenobi mestert. Na meg persze a Galaktikus Birodalmat és a Lázadókat.