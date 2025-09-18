Ha valaki használt elektromos autót keres, vagy hosszú távra, komoly futásteljesítményt tervezve akar újat venni, akkor felmerül az akkumulátor állapota: a mennyit megy el kérdés örök, ám erre nem lehet és nem is érdemes egyetlen számmal válaszolni.

A korai típusok esetén egész drámai volt az akkumulátorok kapacitásának csökkenése: ilyen szempontból problémás a C-Zero-Ion-iMIEV-hármas, és főleg a Nissan LEAF első generációja, ezen belül is a 2014 előtti autók akkumulátora öregedhet el drámaian.

De vajon mi a helyzet a friss típusokkal? Ezeknél is várható egy nagy esés a megtehető kilométerek számában? Az Autoblog friss elemzése szerint ez már egyre inkább a múlt problémája.

A telematikai rendszerekből, a feltöltött fedélzeti diagnosztikai (OBD) adatokból, a flották állapotjelentéseiből és az árverési közzétételekből származó friss, 2025-ös SOH (akkumulátor állapot) adatok egyértelmű képet festenek: a modern akkumulátorcsomagok lassan öregednek, és a legjobb modellek nagyon keveset veszítenek kapacitásukból 16 100 kilométerenként (10 000 mérföldenként).

A lista élén a Tesla Model 3 áll, valamint a Chevroelt Bolt EV, és a Model Y Long Range, valamint a Hyundai Kona Electric áll, körülbelül 0,24–0,35%-os degradációs értéket produkálva, köszönhetően a hatékony hűtésnek, az akkumulátor-menedzsment rendszernek – és az LFP akkumulátornak a hátsókerék-hajtású Teslában. Vagyis a Tesla Model 3 esetén 16 100 kilométert megtéve nagyjából egy kilométerrel csökken az 520-540 kilométeres maximális hatótáv.

A skála másik végén a Volvo XC40-C40 Recharge páros, a korosodó BMW i3 (94/120 Ah), az Audi e-tron (2019–2022), valamint a Nissan Leaf (2018 utáni modellek) és a Nissan Leaf (2011–2017 24/30 kWh) állnak. Ezek gyorsabban veszítenek a kapacitásából, ami a nehezebb platformoknak, a régebbi akkumulátor-kémiáknak, valamint – a Leaf és az i3 esetében – a passzív léghűtésnek tudható be, amely nehezen birkózik meg a hővel és az ismételt villámtöltéssel.

Minden sáv az adott modellre jellemző, 16 100 kilométerenként (10 000 mérföld) elvesztett akkumulátorkapacitás százalékos arányát mutatja a 2025-ös SOH (akkumulátor állapot) adatok alapján. A rövidebb sávok jobbak – ezek az autók a megtett kilométerek növekedésével több használható hatótávot őriznek meg, míg a hosszabb sávval jelölt modellek gyorsabban veszítenek a kapacitásukból.

A számok tanulsága, hogy a régebbi, léghűtéses konstrukciókra jellemző általában a gyors kapacitás csökkenés, különösen gyakori DC villámtöltés, és magasabb környezeti hőmérséklet mellett. A kulcs tehát a hőmenedzsment, ha egy konstrukció stabilan a megfelelő tartományban tudja tartani az akkumulátort, akkor a magas futásteljesítmény nem jelent komoly csökkenést a hatótávban.