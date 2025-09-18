A csalás rekorderét, az átverés guruló szobrát mutatta be nemrég a Carvertical oldala. Az autók előéletének ellenőrzésére szakosodott portálon egy olyan Volkswagen történetét osztották meg, aminek pofátlanul, a megszokottnál is komolyabb mértékben tekerték vissza a kilométeróráját.

Megfiatalodott Volkswagen

A hirtelen megfiatalodott gép egy 2012-es Volkswagen Transporter Caravelle – tágas egyterű, amely egyszerre ideális társ a hosszabb utakon és igazi igásló a személyszállításban. Attól a pillanattól kezdve, hogy elhagyta a márkakereskedést, ez a Caravelle nem lassított. Mindössze 2 év alatt már 89 000 kilométert tett meg – és ez még csak a kezdet volt. Ahogy teltek az évek, megállás nélkül rótta a kilométereket.

A furgon az idejének nagy részét Ausztriában töltötte. 2023-ban azonban Franciaországban, a következő évben pedig már a végállomásán, Romániában helyezték forgalomba. Még Ausztriában, 2022-ben a Caravelle kilométer-számlálója elérte a döbbenetes 814 426 km-es állást, ami nagyjából annyi, mintha hússzor megkerülte volna a Földet. Ezek elképesztő számok egy jármű esetében – bármelyik autógyártó büszke lenne rá.

Sajnos pontosan itt kezdődik a „varázslat”. Mire a kocsit Romániában regisztrálják, a kilométer-számláló már csak 174 399 km-t mutat. Ez azt jelenti, hogy több mint 640 000 km egyszerűen köddé vált – tisztára törölték, nyoma sem maradt., és ez egy valós autó, valós adatokkal a Carvertical szerint.

A kilométeróra állásának manipulálása után az autó már megtett néhány ezer kilométert, és az előéleti riportja szerint most közeledik a 180 000 km-hez.

Még mindig nagy divat a kilométerek eltüntetése

Komoly probléma, de Európában nincs egységes gépjármű-nyilvántartás, amely lehetővé tenné egy jármű előéletének nyomon követését annak teljes élettartama alatt, különösen akkor, ha országról országra mozog.

Jelenleg az történik, hogy az országok nem osztják meg egymással a járműadatokat. Ezért, amikor egy autót egy másik joghatóság alá importálnak, gyakran manipulálják a futásteljesítményét. Nem is beszélve a rejtett sérülésekről és egyéb intő jelekről, amelyek aggodalomra adhatnak okot.

Ez a vétel vélhetően jelentős javítási költségekbe fog kerülni az új tulajdonosnak, mert bármilyen tartós a technika, 640 000 letagadott kilométer nem tűnik el nyomtalanul.

Ahhoz, hogy ne váljunk csalók áldozatává, egy egyszerű dolgot tehetünk: ellenőrizzük az alvázszámot. Ez nemcsak a futásteljesítményben lévő eltéréseket fedi fel, hanem a sérülési előzményeket, a tulajdonosváltásokat, a műszaki adatokat és egyéb, a használt jármű vásárlásakor kulcsfontosságú információkat is elárul, azokat is, amelyek külföldön történtek.

Az előéleti riport egy fontos tétel az autó pontos megismerésében, de nem szabad elfeledkezni az alapos, szakmai átvizsgálásról sem. A diagnosztikai eszközök, az avatott szem által felfedezett problémák, hibák mutatják meg igazán, milyen állapotban van az autó, amiért komoly összeget készülünk kiadni.

És ne feledkezzen meg az utolsó lépésről sem: vigye el az autót egy hivatalos szervizbe átvizsgálásra, ahol a szakemberek diagnosztikai eszközöket csatlakoztatnak rá, kiolvassák a hibakódokat és felmérik a mechanikai alkatrészek állapotát.