A cseh autó hátulján a „YES-ZZTOP” felirat virít, ami azonnal a legendás amerikai rockzenekarra utal. De kicsit utána jártunk a dolognak és van valami, ami nem stimmel ezzel a rendszámmal.

Az egyedi rendszámok 2016-ban váltak elérhetővé Csehországban, az áruk pedig 10 ezer cseh korona, amely durván 160 ezer forint. Az egyedi rendszám maximum 8 karakterből állhat – és itt jön a csavar – egy számjegyet állítólag mindenképp tartalmazniuk kell, szóval ezért igazán érdekes a Skodán látható hatósági jelzés, ugyanis nincs benne szám.

