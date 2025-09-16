1975-ben mutatkozott be a világnak a Volkswagen Polo. A siker nem volt előre borítékolható, azonban a hat generáció alatt eladott több mint 20 millió példány több, mint beszédes. Cikkünkben most nem vállalkozunk arra, hogy visszafejtsük a modell múltját, de még csak nem is a jövőről lesz szó – mindez megtörtént már, a Vezess írásait itt találjátok a Polo múltjáról, illetve jövőjéről:

Ez az írás most az ünneplésről szól, egész pontosan a Volkswagen extrém házibulijáról, melyet a dél-afrikai Kariegában rendeztek. A helyszínválasztás nem véletlen: napjaink Polói itt készülnek. El is hozták ide még az olyan elfajzott példányokat is, mint a ralikrossz-versenygép Polo WRX, a rali-vb-n bizonyító Polo R WRC, vagy a Polo RX1e, mely elektromos ralikrossz-futamokon indult.

A buli sztárjai a gépek voltak természetesen, de a szórakozást gymkhana-jellegűvé egy igazi profi, Johan Kristoffersson tette. A svéd versenyző hétszeres ralikrossz-világbajnok, emellett túraautós fronton is több bajnoki címmel büszkélkedhet, kategóriagyőztes volt a nürburgringi 24 óráson, és nyert még két elektromos tereprali-szériát is, csak hogy teljes legyen a kép. Mondhatjuk hát, hogy a volán mögé jó embert ültetett a Volkswagen.

De mi jött ki ezen autók, illetve a pilóta együttállásából? Érdemes megnézni az alábbi videót: