Szeptember elseje elég rosszul indult a Jaguar Land Rovernél: hekkertámadás áldozatai lettek. A helyzet annyira súlyos, hogy a számítógépes rendszereket még azóta sem tudták helyreállítani, és cikkünk megjelenésének napján, szeptember 15-én továbbra sem indulhatott újra a munka egyetlen, a JLR-hez tartozó üzemben sem.

A helyzet komolyságát jól jelzi, hogy a támadást magára vállaló csoport tavasszal a brit Marks & Spencer divatcéget támadta meg hasonló módon, és nekik hét hétig tartott a talpra állás. Ez idő alatt ők 300 millió fontot (135 milliárd forintot) buktak – a JLR-nél várható kár sem lesz kicsi, szakértők napi 5 millió fonttal (2,2 milliárd forint) számolnak.

Azt mondanunk sem kell, hogy a Jaguar Land Rovernek mihamarabbi érdeke, hogy talpra álljanak, és nem csak az elfolyó összegek miatt. A hosszas leállás ugyanis komoly károkat okozhat az ellátási láncokban is. A BBC által megszólaltatott egykori Aston Martin-vezérigazgató, Andy Palmer például nem lepődne meg, ha több beszállító is csődbe menne emiatt. A szakember szerint azzal, hogy a helyzet immár harmadik hete változatlan, egyes helyeken már elkezdődhettek a leépítések is.

A Jaguar Land Rover hozzánk legközelebbi gyára Nyitrán található, az üzem egy idei összesítés szerint a globális élmezőnybe tartozott a sikerlistákon.