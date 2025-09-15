Vannak hibák vezetés közben, amiket kevesen követnek el, de néha megesik. Ilyen a félreváltás, aminek általában nincs komoly következménye. Viszont aki űzi a gépet, és kihasználja a teljes fordulatszám-tartományt, annak egy ilyen mozdulat motorgyilkos is lehet. Erre az amerikaiaknak külön kifejezésük van, a beszédes „money shift”, avagy drága (pénzes) váltás.

Pontosan ez történt egy BMW M2 Competition sofőrjével. A BMW M2 Competitiont az S55-ös motor egy lefojtott változatával szállítják, amelyet az M3-asban és az M4-esben is használnak.

Az M2-ben a háromliteres, hathengeres motor 410 lóerőt teljesít, az 550 Nm-es maximális forgatónyomaték pedig még 7000-es percenkénti fordulatnál is elérhető. A sportkupét szériafelszereltségként hatfokozatú, kézi sebességváltóval szállították, felár ellenében pedig hétfokozatú, dupla kuplungos automata (DKG) volt a menüben.

A 10 000-es fordulat sok(k) volt

A mindössze 19 másodperces YouTube-videón látható, hogy körülbelül 153 km/h-s sebességnél és közel 7000-es fordulatnál a sofőr vélhetően a harmadik sebességfokozatból a negyedikbe szeretne váltani. Ehelyett azonban a másodikat kapcsolja.

A következmény: a motor extrém magas fordulatszámra pörög fel, a hang pedig csontig hatoló. Az M2 Competition fordulatszámmérője alig több mint 8000-ig van skálázva, a mutató pedig teljesen kiakad – vélhetően a hathengeres motor rövid időre 9000-es fordulat fölé pörgött.

Csak néhány másodperccel a félreváltás után egy figyelmeztető üzenet villan fel a navigációs képernyőn. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a hátsó kerekek a motorfék hatására le is blokkolhattak volna – akkor a félreváltás akár balesetet is okozhatott volna.

Az esetről beszámoló Autobild szerint a BMW-ben a motorkár időpontjában alig 16 000 kilométer volt, a motor azonban menthetetlen volt. Még a főtengely is károsodott – így végül egy cseremotor beépítése mellett döntöttek. A költség a baleset idején 4,5 millió forintnak megfelelő euró volt.