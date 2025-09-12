Szereled magad akciót rögzítettek videó-ra Oroszországban, amely azután szeptember 10-én kezdett terjedni, miután Omszk polgármestere megosztotta saját Telegram-csatornáján. A felvételek alapján a férfiak szándékosan meghajlítanak két táblát, hogy a kamion át tudjon préselődni egy szűk utcán, a helyi Irodalmi Múzeum közelében. A hatóságok vizsgálódnak, a városháza pedig kártérítési pert helyezett kilátásba.

A leírások és a polgármester posztja szerint is egyértelmű az eset: a három szaki megoldotta okosba, és némi rongálással elérték, hogy a jármű ne akadjon bele az útszéli oszlopokra szerelt táblákba, és át tudjon haladni a szűk szakaszon.

A polgármester Szergej Selest felháborodott hangú posztban állította pellengérre a szereplőket, és jelezte: a város a kár megtérítését fogja bíróságon követelni. A helyi újságokban megjelent összefoglalók a közterületi vagyon megrongálására és közlekedésbiztonság veszélyeztetésére utalnak. A konkrét minősítés és a kárösszeg a szakértői felméréstől függ – a város ezzel összhangban fog kártérítést követelni.

a videó a hirdetés után indul

Vannak olyan extrém utak, ahol a veszélyt jelző táblák nem viccelnek, és valamilyen furcsa, extrém kockázatra hívják fel a figyelmet: