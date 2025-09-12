A Lada Niva évtizedek óta egyet jelent a puritán sártaposással, most azonban a hazai használt autós hirdetések között felbukkant egy példány, amely szakít a „mezítlábas” imidzsel. Ez a Niva ugyanis optikailag olyan ízléses, apró átalakításon esett át, hogy inkább emlékeztet egy show-autóra, mintsem erdőjáró célszerszámra. A cikk címben említett „ragadozó” pedig az autó oldalára írt „Raptorra” utal.

„Új kipufogó, új 5 sebességes váltó, alvázvédelem. Alufelni, fellépő, bőr ülések, elektromos ablakemelő, távirányítós központizár ablakemeléssel. LED-es lámpák, egyedi megjelenés, kihangosító, off-road lámpa” – olvasható a hirdetésben. Szóval elég magas a felszereltsége az alapváltozathoz képest.

Az egyedi terepjáró 54 ezer kilométert futott és 2,9 millió forintot kér érte jelenlegi tulajdonosa.

A Niva 1977-ben gurult ki először az AutoVAZ oroszországi gyárából és a mérnököknek úgy tűnik sikerült megtalálni a Szent Grált, hiszen 48 éve szinte változatlan formában gyártják a terepjárók ászát. Kezdetben az autó 1,6 literes benzinmotorja 72 lőerős volt, majd a kilencvenes évek közepén csavartak rajta egy kicsit, felvitték 80 lóerőre.

Aztán jött az 1,7 literes motor, amely már a fenti hirdetésben szereplő modellben is van. Jó terepképességeit négykerék-hajtásának, felezővel ellátott terepváltónak, no meg a kis tengelytávnak és rövid túlnyúlásoknak köszönheti. 1977-es bemutatása óta durván 2,7 millió Niva talált gazdára világszerte.

