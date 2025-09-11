Komoly felháborodást váltott ki a közlekedők körében egy motoros banda, amely a több száz motorral száguldott végig egy amerikai városban. Egy autós felvételén jól látszik, hogy a társaság úgy robogott át egy kereszteződésen, hogy a lámpa már jó ideje pirosat mutatott.

A motorosok tömeges szabályszegése nemcsak a forgalmat bénította meg, hanem balesetveszélyt is volt.

Ez a világ egyik pontján sem lehet elfogadott és csak reméljük, hogy volt kamera a kereszteződésben, ami a piroson áthaladókat figyeli.

Azt nem tudjuk, hogy az USA-ban milyen szankció vonatkozik a tilos jelzésen való áthajtásra, vélhetően állama válogatja, de itthon egy ilyen húzás 80 ezer forintos bírságot és 8 büntetőpontot ér.

A Vezess alábbi cikkében pedig bemutatjuk az előéleti pontrendszer működését, és eláruljuk, mi történik, ha kipontozódsz: