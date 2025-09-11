Közel 30 éves a Honda Civic Type R Európában, ami lehetne egy boldog szülinap is, bár mi inkább szomorúak vagyunk, hiszen éppen búcsúzni készül a modell az öreg kontinenstől. Az utolsó, limitált széria ugyan nem lehet mindenkié, a Honda azonban készített egy olyan ajándékot is, melyet mindenki élvezhet, ráadásul egy fillérbe sem kerül.

Az ajándék nem más, mint egy interaktív térkép Európa legélvezetesebb útszakaszaival. A gyűjtemény 25 ország 120 szakaszát fogja össze, köztük nemzetközileg is ismert, valamint valódi, eddig rejtett kincsekkel. Természetesen ez nem egy hivatalos lista, de a helyszínek válogatásában autós szakemberek, vezetés iránt rajongók és Civic Type R-tulajdonosok is részt vettek.

A listára magyar utak is felkerültek, szám szerint kilenc:

Ranga László út, Pécs

Gyöngyös-Parádsasvár

Bükkszentkereszt-Felsőtárkány

Gomba-Sülysáp

Bajna-Héreg

Csákvár-Szigliget (77-es út)

Biatorbágy-Etyek-Alcsútdoboz

Szentendre-Lepence-Esztergom-Dobogókő-Pomáz

Lillafüred-Mályinka

A fenti utakról tapasztalatainkat korábban már megosztottuk, mielőtt útnak indulsz, érdemes elolvasnod ezt a cikket:

A Honda teljes listája a külföldi helyszínekkel és térképekkel itt található.