2021 végén mutatkozott be a BMW iX igencsak zajosan: hatalmas veséi, masszív tömege és látszólag feleslegesen nagy teljesítménye könnyű célponttá tették. Végül a bajorok nevethettek, ugyanis rengeteget eladtak a borsos modellből, csak az elmúlt két évben több mint 90 ezret. Iparági sztenderdeknek megfelelően jött is a ráncfelvarrás 2025 elején, a változások zöme azonban a felszín mögött történt.

Az újdonság továbbra is feltűnő külsejű, beltere pedig a reptéri luxustársalgók világát idézi. A fejlesztések leginkább technikai változásokat hoztak, ezeknek köszönhetően kevesebbet fogyaszt az erősebbé váló csúcs-SUV. De milyen vezetni a 33 millió forintos árral olcsónak számító modellt? Kiderül, ha az alábbi képre kattintasz: