Ahogy nő az elektromos rollerek száma és teljesítménye, úgy egyre nagyobb probléma ezen járművek közlekedésének szabályozatlansága Magyarországon. Szombathely polgármesterénél is elszakadt a cérna a témával kapcsolatban.

Dr. Nemény András bejegyzése szerint a legnagyobb probléma azzal van, hogy a “csak gyalogos közlekedésre” kijelölt Fő téren a járókelők között száguldoznak a felelőtlen rolleresek.

„A jelenleg hatályos KRESZ nem nevesíti az elektromos rollert, mint közlekedési eszközt, nem létezik elektromos rollerrel behajtani tilos tábla sem, így ezen jogi szabályozás hiánya miatt városunk nem tudja kitiltani a rollereseket a gyalogos-övezetekből és a rendőrség, valamint társszervei sem tudnak fellépni a gyalogos övezetben közlekedő elektromos rollert használókkal szemben.”

– írja a polgármester.

Ennek kapcsán a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökéhez fordultak, hogy az elektromos rollerekkel szabályozásának megalkotásánál hívja fel a közlekedésért felelős államtitkár figyelmét az „elektromos rollerrel behajtani tilos” tábla szükségességére, a gyalogos-övezetekben sétáló emberek testi épségének védelme miatt.

A minisztérium állítólag pozitívan viszonyult a megkeresésre és a szombathelyiek ígéretet kaptak arra, hogy az új KRESZ már tartalmazni fogja az „elektromos rollerrel behajtani tilos” táblát is.

A kezdeményezéssel mélyen egyetértek

Debreceni lakosként a belvárosi sétálóövezetekben a rolleres futárok és iskolások simán 20-30 km/órás sebességgel száguldanak végig. Amíg nem voltak gyermekeim, ez egyáltalán nem zavart (bár akkor még nem is volt ekkora divat az e-roller), de most már sajnos valóban nem lehet nyugodtan elengedni a kicsiket szaladgálni, nyuszimotorozni egy sétálóutcán sem, pontosan a rolleresek miatt. Mert egy 2-5 éves poronty nem tudja felmérni, mennyivel érkezik a kétkerekű, ha egyáltalán észreveszi…

Szerinted sincs helye az elektromos rollereknek egy sétálóutcán? Nincs 93% (13) Ott mennek ahol akarnak, engem nem zavar 7% (1)

