Michiganben különleges hagyomány zajlik minden évben a Labor Day utáni hétvégén: több mint ezer veterán traktor vonul át a Mackinac-hídon. A Mackinac Bridge Antique Tractor Crossing elnevezésű esemény nem csupán egy látványos átkelés, hanem többnapos ünnepség a régió mezőgazdasági öröksége előtt tisztelegve. A Labor Day pedig egy szövetségi ünnep az Egyesült Államokban, amelyet szeptember első hétfőjén ünnepelnek az amerikai munkásmozgalom tiszteletére és elismerésére.

A híd, amely egyébként az I-75-ös autópálya része, ilyenkor – külön engedéllyel – részben csak a traktorosoké: a felvonulás résztvevői reggel fél kilenckor indulnak Mackinaw Cityből, és délután két óráig folyamatosan érkeznek St. Ignace városába. Eközben az út szélén food truckok sorakoznak, a két település pedig különböző programokkal várja a látogatókat. A legnagyobb attrakció természetesen maga a traktoros átkelés.

A szabályok szerint csak 1982 előtti gépek vehetnek részt az eseményen, vagyis olyan traktorok, amelyeket még tulajdonosaik is könnyedén meg tudnak javítani, és nyoma sincs bennük modern elektronikának.

A Mackinac-híd önmagában is mérnöki csoda

A 8038 méter hosszú híd építése 1954-ben kezdődött és 1957-ben nyitották meg. Ma az Egyesült Államok harmadik leghosszabb függőhídja. A „Mighty Mac” becenéven ismert építmény ugyanakkor nemcsak lenyűgöző, hanem félelmetes is: az erős szelek gyakran kényszerítik lassításra a nagyobb járműveket, sőt, néha teljesen le is zárják a forgalom elől hidat. 1989-ben történt a hírhedt baleset, amikor egy Yugo személyautót a szél egyszerűen lefújt a hídról.

A veterán traktorosok azonban láthatóan nem rettennek meg az időjárástól: évről évre kitartóan vonulnak át a hídon, életben tartva Michigan mezőgazdasági múltját és közösségi hagyományait.

