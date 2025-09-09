Klisésen hangzik, de minden csak akaraterő kérdése. Erre Robert Wickens az élő példa, akinek egy életre megváltozott az élete egy 2018-ban történt baleset hatására. A most 36 esztendős versenyző több műfajban is bizonyította a tehetségét a GP2 2010-es ezüstérmeseként, a Formula Renault 3.5-ös széria 2011-es bajnokaként, valamint a német túraautó-bajnokság (DTM) többszörös futamgyőzteseként.

Ilyen pedigrével a háta mögött döntött úgy, hogy a 2018-as idényre átnyergel az IndyCarba. Jól kezdődött Wickens számára a tengerentúli kaland is: már az első évében az élbolyban harcolt a McLaren-jogelőd Schmidt Peterson Motorsports színeiben, annyira, hogy a St. Petersburg-i szezonnyitóra pole-t, majd négy dobogót is szerzett, az Indy 500-on pedig legjobb újoncként a kilencedik helyen intette le a kockás zászló. Négy fordulóval a bajnokság vége előtt, a poconói futamon azonban súlyos balesetet szenvedett, gerincsérülései következtében pedig örökre lebénult – úgy tűnt, hogy ezzel derékba tör a karrierje.

Wickens ezután bizonyította, mennyire erős fejben, ugyanis ennek tudatában vágott bele a rehabilitációba. 2019-ben már újra vezethetett autót, három évvel később pedig a rajtrácsra visszatérhetett. A Michelin Pilot Challenge-ben kezdett el versenyezni, ahol 2023-ban bajnoki címet szerzett váltótársával, Harry Gottsackerrel. Ezt követően tért vissza az észak-amerikai IMSA WeatherTech sportautó-bajnokságban, amiben egy speciális, a számára átalakított Corvette Z06 GT3.R-rel versenyez a GTD-kategóriában.

A Bosch, a Pratt Miller, a Chevrolet és a DXDT Racing szoros együttműködése meghatározó fejlesztéseket eredményezett, melyek Wickens életét is megkönnyítették. Mivel a kanadai pilóta nem tudja használni a lábait, fékeznie is a kezeivel kell, ami az elektromos fékrendszer (EBS) segítségével vitelezhető ki. A modul összehangolja a hagyományos fékpedálokat az elektronikus fékszabályzók funkcionalitásával, így Wickens a gyorsítást, a fékezést és a sebességváltást is a kezeivel irányíthatja.

A rendszer még tavaly, a TCR-bajnokság utolsó futamain debütált, és bár az éles próba sikerrel zárult, az idei évre az IMSA-sorozatra jellemző versenyzőcserék miatt úgy kellett továbbfejleszteni a rendszert, hogy kézi vezérléssel és hagyományos módon is lehessen vezetni az autót. A Pratt Miller erre egy integrált megoldással állt elő, aminek révén egyetlen gombnyomással lehet váltani a kétféle üzemmód között.