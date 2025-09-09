Az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség, mely a legtöbb EU-s emissziós előírás mögött is ott bábáskodott azok megszületésekor, a minap egy érdekes előrejelzéssel rukkolt elő. Ennek fő témája a 2025-2027 közötti emissziós célok voltak, azon belül is az, hogy állnak az egyes autógyártók a várható CO 2 -flottakibocsátás tekintetében.

A már folyamatban lévő három éves időszakban a 93,6 g/km-es cél az, amit el kell érnie, vagy ami alá be kell néznie a gyártóknak, az előrejelzés pedig azt mutatja, ez mindenkinek sikerülni fog – a Mercedes-Benz Group kivételével.

A predikció szerint a legjobb úton a Volvo jár, akik már most 27 grammal az előírt érték alatt járnak, és ez várhatóan tovább fog javulni. Mögöttük a BMW-csoport jön, akik szintén elégedettek lehetnek a jelenlegi állapottal, és náluk is további emissziócsökkenésre lehet számítani.

A Stellantis és a Renault-csoport jelenleg még nem állnak jól, de az előrejelzések alapján ők is megfelelnek majd az előírásoknak, míg a VW-csoport az eddig látottak alapján nagyon ki fogja centizni a dolgokat, és a flotta pontosan annyi szén-dioxidot fog kibocsátani, amit az EU elvár.

A Mercedes-Benz Group márkáinál a várható előrelépéssel együtt is azzal kalkuláltak, hogy 2027 végén 10 g/km-rel meghaladja majd a kibocsátás értéke az előírásban rögzítetteket. Ha nem történik a németek háza táján valami extra nagy változás, akkor azzal trükközhetnek, hogy szén-dioxid kvótát vesznek a Volvo-Polestar párostól, és így nekik sem kell majd izgulniuk.

A jelentésben egyébként közölték, hogy az év első hét hónapjában 38 százalékkal nőttek az EU-s villanyautó-eladások, év végére pedig az összes eladott új autó 18 százaléka lehet elektromos a 2024-es 13,6 százalékos érték után.