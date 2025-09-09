Hosszú ideje megfigyelhető az autóiparban a downsizing, a motorok összetöpörödése. Egyrészt nagy dolog, hogy az évek során egyre kisebb hengerűrtartalmú és hengerszámú erőforrásból sikerült megbízhatóan egyre több teljesítményt kinyerni, másrészt azonban sajnálhatjuk, hogy időközben klasszikussá érett motorok kerültek ki az új modellekből.

Vannak persze gyártók, akik próbálnak ezt-azt megmenteni a múltból, és így tesz a Mercedes-Benz is. A németek részéről Markus Schäfer technikai vezető azt mondta a müncheni IAA Mobility-n, hogy

a jövőben is kaphatóak lesznek modellek V12-es motorral.

Részletekbe nem ment bele a szakember, amikor arról kérdezték, hogy ez hogyan lehetséges, miközben láthatáron az Euro 7-es emissziós szabályozás bevezetése. Abból azonban, hogy többes számot használt, arra lehet következtetni, hogy több Mercedes orrába is kerülhet 12 hengeres motor 2030 után is, „ameddig a szabályok engedik”, fogalmazott.

Schäfer mondott még további jó híreket is. Közölte például, hogy a több modellben (C63, GLC 63) alkalmazott négyhengeres konnektoros hibridek helyére sorhatosok vagy fejlett V8-as motorok kerülhetnek. „Elég sokat fektettünk az egész portfólió fejlesztésébe. Ezeken felül egy új V8-as motort is készítettünk, mely majdnem megfelel már az Euro 7-es normának. Egy nagy teljesítményű V8-asról van szó, mely vadiúj” – árulta el.