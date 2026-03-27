Egy női kamionsofőr most bepillantást enged a kulisszák mögé: egy csendes, esztétikus vlogban mutatja meg, milyen az élet a fülkéből nézve. Egészen intim dolgokat is megmutat, gyakorlatilag bepillanthatunk a halószobájába.

A videó nem a megszokott, pörgős tartalom. Inkább hangulatokra épít: pizsamás ébredés, ködös hajnalok, hosszú utak, naplementében úszó autópályák és sajátos szabadságérzet, amit csak az ismer, aki napokat tölt az úton.

A kamionos élet azonban nemcsak romantikus képekből áll. A hosszú órák koncentrációt, kitartást és rengeteg energiát igényelnek – ebben pedig egy egyszerű, de annál fontosabb „üzemanyag” segít neki: a kávé. Elmondása szerint szinte folyamatosan kávét iszik, hogy ébren maradjon és bírja a tempót. Leggyakrabban úgynevezett drip bag kávékat visz magával (filteres tasakos kávé, egy praktikus megoldás, ami valahol félúton van az instant és a klasszikus filterkávé között), hogy útközben is ihasson egy jobb minőségű főzetet.

De amikor lehetősége adódik, megáll egy-egy jobb kávéért – ezek az apró megállók nemcsak a fáradtság ellen jelentenek megoldást, hanem egyfajta jutalomként is szolgálnak a hosszú vezetés közben.

