A greeley-i (USA) férfi nem éppen a legélesebb kés a fiókban: úgy fejezte ki ellenszenvét a traffipaxozó rendőrök felé, ami enyhén szólva is butaság volt. A helyi rendőrség beszámolója szerint egy iskola mellett parkoló sebességmérő kisbuszt vett célba az elkövető, aki egy méretes követ hajított a rendőrség járműve felé.

Az ablakot bezúzta és az autóban dolgozó technika is megsérült.

A támadást rögzítő térfigyelő kamera felvételén az látható, ahogy egy piros kapucnis férfi elsétált a furgon mellett, majd megáll, lendít, és egy több mint 4,5 kilós kővel betöri az oldalablakot, aztán elmenekül.

A kár durván 2600 dollár (nagyjából 1 millió forint) – feltehetően nemcsak az üveg sérült, hanem a traffipax elektronikája is.

A férfi aligha gondolta át a dolgot

Az egész akciót nemcsak a furgon saját biztonsági kamerája, hanem a környéken elhelyezett térfigyelő is rögzítette, ahogy ezt korábban már említettük. A felvételeknek köszönhetően a rendőrök hamar azonosították és elfogták az elkövetőt, Dillan Rokert, aki ellen nem csupán rongálás, hanem harmadfokú testi sértés miatt is vádat emeltek, mert mint kiderült, már régóta körözték.

Ami pedig egy hollywoodi akciófilmnek hangzik, az a németországi Sylt szigetén vált keserű valósággá: