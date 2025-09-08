A greeley-i (USA) férfi nem éppen a legélesebb kés a fiókban: úgy fejezte ki ellenszenvét a traffipaxozó rendőrök felé, ami enyhén szólva is butaság volt. A helyi rendőrség beszámolója szerint egy iskola mellett parkoló sebességmérő kisbuszt vett célba az elkövető, aki egy méretes követ hajított a rendőrség járműve felé.
Az ablakot bezúzta és az autóban dolgozó technika is megsérült.
A támadást rögzítő térfigyelő kamera felvételén az látható, ahogy egy piros kapucnis férfi elsétált a furgon mellett, majd megáll, lendít, és egy több mint 4,5 kilós kővel betöri az oldalablakot, aztán elmenekül.
A kár durván 2600 dollár (nagyjából 1 millió forint) – feltehetően nemcsak az üveg sérült, hanem a traffipax elektronikája is.
A férfi aligha gondolta át a dolgot
Az egész akciót nemcsak a furgon saját biztonsági kamerája, hanem a környéken elhelyezett térfigyelő is rögzítette, ahogy ezt korábban már említettük. A felvételeknek köszönhetően a rendőrök hamar azonosították és elfogták az elkövetőt, Dillan Rokert, aki ellen nem csupán rongálás, hanem harmadfokú testi sértés miatt is vádat emeltek, mert mint kiderült, már régóta körözték.
