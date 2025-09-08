Az M3-as autópályán mozgó terelés mellett végeztek munkát a külső sávban az autópálya-kezelő munkatársai, amit több helyen előjeleztek: több kilométerrel korábban a változtatható jelzésképű digitális táblákon, majd 1000 méterrel a munkavégzés előtt 100-ra, 500 méterrel előtte pedig 80-ra lassították a forgalmat.

Egy autós a belső sávból hirtelen a leállósávba húzódott, ahol az autópálya-kezelő ott álló előjelző autójának ütközött, amely már 80-as sebességkorlátozó táblával jelezte elő a munkálatokat.

Megáll az ész #110 - Közlekedésbiztonság a hétköznapokban 🥴 A hogyan NE válts sávot iskolapéldája.... 📼 Alig pár hete mutattunk egy ehhez nagyon hasonló esetet, de nézzük most ezt: a második (80-as) előjelző autónknak ütközött egy autó Mogyoród térségében. 🚧 Az M3-as autópályán kollégáink mozgó terelés mellett mintavételezést végeztek a külső sávban, amit több helyen előjeleztünk: 👉 több kilométerrel korábban a változtatható jelzésképű digitális táblákon, 👉 1000 méterrel a munkavégzés előtt 100-ra, 👉 500 méterrel előtte pedig 80-ra lassítjuk a forgalmat. 🚗 A felvételen jól látható, hogy egy autós a belső sávból hirtelen a leállósávba húzódik, ahol az ott álló előjelző autónknak ütközik, amely már a 80-as sebességkorlátozó táblával jelezte elő a munkálatokat. ℹ️ A baleset során személyi sérülés szerencsére nem történt! 👮 A baleset pontos körülményeit a Rendőrség vizsgálja. 🙏 A munkaterületek mellett kollégáink és az utazók biztonsága érdekében is van sebességkorlátozás, ezeket kérjük, minden esetben tartsátok be! ❗️Ne feledjétek: a mi kollégáink munkahelye nem az iroda, hanem az autópálya! 🚗 A közlekedés társas-játék! Közlekedj felelősséggel! 🫵 Mindenkit hazavárnak! Téged is! #mkif #pályánvagyunk #közösenveletek #közlekedjbiztonságosan #közlekedésbiztonság #baleset #autópálya #police Posted by MKIF Zrt. - Az ország útja on Monday, September 8, 2025

A baleset során személyi sérülés szerencsére nem történt. A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.