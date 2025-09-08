2020 óta több új közlekedési táblát is bevezettek Németországban, köztük egy olyat, amelyet a gyakorlatban szinte egyáltalán nem alkalmaznak. – derült ki a chip.de cikkéből.

A tábla egy fekete személyautót ábrázol három utassal, fehér háttér előtt, a hivatalos megnevezése pedig: „Személygépkocsik vagy oldalkocsis motorkerékpárok, amelyekben legalább három személy tartózkodik”. De mit is jelent ez a jelzés, és miért olyan ritka?

A KRESZ-módosítás háttere

2020 áprilisában a német szövetségi kormány módosította a helyi KRESZ-t (StVO), és ezzel együtt több új közlekedési jelzést is bevezetett. Az egyik ilyen tábla célja az volt, hogy a több utast szállító autók előnyeit jelezze. Ezzel a telekocsik használatát akarták ösztönözni, hogy egy autóban minél több utas legyen.

A terv az volt, hogy a legalább három fővel közlekedő járművek különleges jogokat, például a buszsávok használatát kapták volna meg. Ezzel próbálták tehermentesíteni a városi forgalmat és biztonságosabbá tenni a közlekedést a többi résztvevő, különösen a kerékpárosok számára.

Bár a táblát hivatalosan bevezették a KRESZ-be, a telekocsikra vonatkozó különleges szabályozás végül nem valósult meg. A terv megbukott, mert a hozzá kapcsolódó rendelet nem ment át a jóváhagyási eljáráson. Ennek oka a közösségi közlekedésre (pl. buszmenetrendekre) gyakorolt lehetséges negatív hatások miatti aggályok voltak.

Ritka, mint a fehér holló

A közlekedési tábla tehát hivatalosan létezik, a mindennapi forgalomban azonban szinte soha nem használják. A közlekedési hatóságok legfeljebb kísérleti jelleggel, forgalomtechnikai tesztek során alkalmazhatják.

Amíg nincs hivatalos szabályozás a telekocsikra, a buszsáv jogosulatlan használata továbbra is bírságot von maga után. Attól függően, hogy a szabályszegés veszélyeztetett-e másokat, vagy esetleg balesetet okozott, a büntetés 15 eurótól (kb. 6 000 Ft) egészen 170 euróig (kb. 68 000 Ft) terjedhet.

Az Egyesült Államokban már működik

Az USA-ban egyes útszakaszokon a belső sávot csak azok az autók használhatják, amelyben a sofőr mellett más is utazik. Ezek a telekocsi-sávok, (angolul: high-occupancy vehicle lane, HOV-lane vagy carpool lane), amelyekre a pontos szabályozás államonként változhat. A szabályozással azonban itt is akad probléma: többen kamu utasokkal próbálnak csalni.

gyre profibbak az alkalmazott embermásolatok, 2024-ben egy vérprofi csaló került a hírekbe. Az általa kreált figurát felhajtott kapucnival, napszemüvegben messziről akár el is lehet hinni. Nem is ezért bukott le emberünk, hanem egy másik szabálysértésért. Áthaladt a dupla záróvonalon, így amikor megállította a helyi járőr, akkor kiderült, hogy utasa nem hús-vér ember, hanem Snoop Dog kínai webáruházból rendelt másolata.