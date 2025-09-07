A szabályokat figyelmen kívül hagyva, nagy sebességgel hajtott a gyalogátkelőre egy férfi az elektromos rollerével, aminek nem lett szép vége, ugyanis oldalról egy személyautó elejének ütközött Budapest IV. kerületében, Újpest központjában.

Nem állt meg a baleset után a rolleres, ehelyett magára hagyta a sofőrt, akinek megsérült a járműve, noha – lévén, hogy forgalmas helyszínről van szó – több tanúja is lehetett a történteknek – jegyezte meg a Bp-i Autósok olvasója, aki fedélzeti kamerával rögzítette az esetet.

Az elektromos rollerek jogi környezete továbbra is rendezésre vár, azonban a készülő, új KRESZ-ben már a mikromobilitási eszközökre is kitérnek majd.

Nemrégiben Kaposváron sérült meg egy 13 éves lány, aki a nagy teljesítmény elektromos rollerét használva szenvedett balesetet. A történtekről itt írt a Vezess: