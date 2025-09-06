Orral csapódott a vízbe egy autó, miután áttörte a kompkikötő korlátját az új-zélandi Aucklandben. Az eset még augusztus 20-án történt: a térfigyelő kamerás felvételeken látható, hogy a Toyota Land Cruiser mielőtt a vízben kötött volna ki, kis híján telibe talált egy, épp a megállóban várakozó buszt – írja a Local 12.

A baleset következtében üveg- és fémtörmelékek repültek minden irányba. A terepjárót egy 73 éves nő vezette, akinek a szemtanúk dobtak mentőövet. Az viszont a következményektől már nem fogja megvédeni, ugyanis a hatóságok szerint erősen alkoholos volt az idős sofőr lehelete, miután kihúzták a vízből.

Driver crashes through ferry terminal and plunges into water, saved by bystanders: https://bit.ly/4mL8hGj Közzétette: LOCAL 12, WKRC-TV – 2025. szeptember 3., szerda

Később a Toyotát is partra emelték és visszaadták a tulajdonosának. Az ügyben szabálysértési eljárás indult.

