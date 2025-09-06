Félelmetes baleset történt napokkal ezelőtt egy Long Island-i autópályán: miután katapultált a szervizútról, hat sáv fölött repült át egy Honda. Csodával határos módon közben nem talált el másik autót, végül egy fának csapódott.

A New York Post információi szerint a 70 éves sofőr azért veszítette el az uralmát a járműve felett, mert menet közben rohamot kapott. A baleset után kisebb sérülésekkel szállították kórházba, de várhatóan teljesen fel fog épülni.

