Ha valaki meghallja, hogy 727 lóerő és 1000 Nm nyomaték, elsőre tuti, hogy egy lapos szupersportautó jut az eszébe, nem pedig egy szedán vagy kombi. Pedig az új BMW M5 pontosan ezeket a számokat produkálja, köszönhetően a 4,4 literes, dupla turbós V8-as motornak és villanymotor párosnak.

Ez a teljesítmény alapból is pokoli – pláne abban a tekintetben, hogy az autó súlya 2,5 tonna –, de ha mégsem lenne elég, itt Manhart-megoldást kínál.

Nézd meg a Manhart MH5 900E-t:

A tuningműhely nem spórolt a lóerőkkel: a turbófeltöltő-upgrade és az új motorvezérlő elektronika révén ez az M5 immár 910 lóerőt és 1200 Nm-t tud.

A csomaghoz rozsdamentes acél kipufogórendszer tartozik, állítható pillangószelepekkel és 115 mm átmérőjű matt fekete kipufogóvégekkel. A fékhatásról továbbra is a gyári karbon-kerámia fékrendszer gondoskodik.

A futóművet sem hagyták érintetlenül: H&R ültetőrugók vagy KW Variant 4 állítható szett közül lehet választani, ami egyszerre javítja a vezethetőséget és látványosan lejjebb rakja az autót a talajhoz.

A Manhart Concave One kovácsolt felnik tökéletesen illeszkednek a sárvédők vonalához. Az elöl 10,5×22, hátul 11,5×22 colos méretű kerekeket 295/30 és 315/30 abroncsokkal szerelték. A bemutatott példány szaténfekete kivitelben pompázik, de egyedi színek is választhatók.

Szénszál minden mennyiségben

A karosszériát karbonkiegészítők sora díszíti: első lökhárítótoldat, diffúzor, küszöbtoldatok, tető- és csomagtartóspoiler – mind szénszálas anyagból készült. A látványt a kötelező Manhart dekorcsíkok teszik teljessé, amely pezsgőszínű kontrasztot ad a fekete fényezésnek.

A kérdés már csak az: neked bejön a stílus?

