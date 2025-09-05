Ha ma piacra dobnának egy autóskártya-játékot, a brit szekció egyik legjobb lapja lehetne az Aston Martin Valkyrie. Lényegében egy közúti engedélyekkel is rendelkező versenygép ez a maga 1176 lóerejével, mely a Cosworth-féle, 6,5 literes, V12-es szívómotorra alapuló hibrid rendszertől érkezik. Tömege épphogy meghaladja az egy tonnát, álló helyzetből pedig 2,6 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára.

Hiába a 3,9 millió eurós (1,5 milliárd forintos) vételár, mindenki nem lehet Valkyrie-tulajdonos, hiszen csak 150 példány készült az autóból. A lemaradók, illetve azok, akiknek nem hever ennyi pénz a bankszámlájukon, most kaptak egy új lehetőséget a modell beszerzésére.

Az Aston Martin ugyanis beengedte magához az Amalgam Collectiont, mely komoly hírnevet szerzett magának rendkívül részletes és jó minőségű méretarányos modellautóival. Legújabb projektjük középpontjában a Valkyrie állt, melynek csupán a fejlesztése 3000 órán át tartott, a folyamat alatt pedig az autógyártó gaydoni és silverstone-i központjában is zajlott.

Ezt követően jött az aprólékos gyártási fázis, melynek során egyetlen Valkyrie modell elkészítése 300 óráig tartott. Összesen 199 kupé és 199 kabrió változat készült, mindegyik a márka ikonikus pódiumzöld színében, fekete beltérrel.

Az Amalgam modellek értelemszerűen olcsóbbak, mint a mintát nyújtó igazi autó, de 18 ezer eurós (7,07 millió forintos) ára azért jelzi, hol is kezeljük az 1:8 méretarányú, 56 cm hosszú alkotást. Ha valakinek túl unalmas lenne a zöld szín, és szeretne egyedibb megjelenésű modellautót, természetesen arra is van lehetőség: a megrendelő kívánságai szerint átalakított modellek 25 195 euróba (9,89 millió forintba) kerülnek.