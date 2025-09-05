Egy bevásárlóközpontnál két rokkantparkolónyi helyet foglalt el egy sofőr, mindezt úgy, hogy nem is volt rá jogosult. A szabálytalan autóst a Veszprém megyei rendőrök szúrták ki, azonnal el is akartak beszélgetni vele.

Az üzletben hangosbemondóval kérték a tulajdonost, hogy fáradjon az autójához, ahol rögvest intézkedtek is vele szemben.

A rendőrök az eset kapcsán felhívták a figyelmet arra, hogy a mozgássérültek részére fenntartott parkolóhelyen csak olyan személy várakozhat, aki erre jogosító fényképes igazolvánnyal rendelkezik, és azt ki is rakja látható helyre. Minden más esetben jön a bírság.

