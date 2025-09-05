A svájci Ticino kanton rendőrsége hétfőn egy különösen súlyos közúti közlekedési bűncselekményről számolt be. Szombat délután, röviddel 16 óra előtt a közlekedők jelentették, hogy egy motoros az általános előzési tilalom ellenére számos járművet előz meg a Gotthard-közúti alagútban.

A 46 éves, Angliában élő brit férfit később az Uri kanton rendőrsége állította meg Uri kantonban. Összesen 47 alkalommal előzött szabálytalanul – két tehergépkocsit és 45 személyautót hagyott le az előzési tilalom ellenére.

A Gotthard-alagút közel 17 kilométer hosszú, és Európa egyik legfontosabb észak–déli közlekedési alagútjának számít. A különösen veszélyes körülmények miatt az alagút egész területén teljes előzési tilalom van érvényben. Az úttest kétsávos, fizikai elválasztás nélküli, a látási viszonyok korlátozottak. Emiatt már a kisebb szabálysértéseknek is súlyos következményei lehetnek.

Az alagútban átfogó megfigyelőrendszer működik. Több mint 100 kamera rögzíti a forgalmat, amelyeket füst- és tűzjelzők, valamint segélyhívó állomások egészítenek ki. Minden adat egy központi irányítóközpontba fut be. Így minden kihágásnak nyoma van, a szabálysértéseket, mint például a sebességtúllépést vagy az előzési manővereket, hézagmentesen dokumentálják, és a rendőrség következetesen eljár az elkövetőkkel szemben.

A jelenlegi esetben a hatóságok ennek köszönhetően tudtak minden egyes előzési manővert bizonyítani, és a sofőrt közvetlenül az alagút kijáratánál megállítani. Az előzési tilalom megszegéséért szabálysértésenként legalább 250-270 euró (kb. 100 000-108 000 Ft) bírság jár. A brit motoros esetében a 47 dokumentált előzés után a bírság összege elméletileg mintegy 13 000 euróra (kb. 5,2 millió Ft) rúg.

Ehhez társul egy feljelentés a közúti közlekedésről szóló szövetségi törvény súlyos megsértése, valamint „vezetésre alkalmatlan állapotban” történő járművezetés miatt. Azt nem részletezték, hogy ez utóbbi fáradtságra vagy alkohol, kábítószer, illetve gyógyszerek hatására vezethető-e vissza.

Svájcban 0,5 ezrelékes véralkoholszinttől körülbelül 600-800 frank (550-730 euró) bírságot szabnak ki, amihez egy figyelmeztetés is társul. 0,8 ezreléktől már legalább három hónapos jogosítványbevonásra és egy jövedelemtől függő pénzbüntetésre lehet számítani, amely elérheti a több ezer eurós nagyságrendet is.