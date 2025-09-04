Állítása szerint a keserű leckét tanulta meg egy elázott Honda-tulajdonos a dél-karolinai Charlestonban, akinek autóját az árvíz pont egy fizetős zónába sodorta.

Anna Brooks (@anna.brooks4) a TikTokon tett közzé egy felvételt, amin látszik, ahogy szürke Hondája egy felhőszakadás közepén kerékig érő vízben áll, miközben a nő azon háborog, hogy elmondása szerint megbüntették, miután a városra a múlt hónapban három nap alatt hatalmas mennyiségű eső hullott, villámárvizeket okozva.

„Az autóm idáig úszott. Nem én parkoltam le ebben az utcában” – mondja a felvételen, láthatóan frusztráltan a helyzet abszurditása miatt.

Bár a magyarázat elsőre egy rossz kabarétréfának vagy egy kattintásokért elsütött kifogásnak tűnhet, Brooks története sokkal hihetőbb, mint gondolnánk.

Az amerikai Szövetségi Vészhelyzet-kezelési Ügynökség (FEMA) és a Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) is megerősíti, hogy már egy alig 30 centiméteres vízátfolyás is képes megemelni egy kisebb autót. Egy Honda Civic, mint amilyen a videóban is szerepel, pontosan ebbe a kategóriába esik.

A sebesen áradó víz könnyedén elmozdíthatja a járműveket, elsodorva őket a kocsifelhajtókról vagy a járdaszegély mellől, hogy aztán a leglehetetlenebb helyeken tegye le őket, például egy forgalmas sáv közepén, vagy – mint ebben az esetben is – egy tiltott parkolózónában.

Hasonló forgatókönyvek játszódtak le már szerte az Egyesült Államokban árvizek idején, elég csak a houstoni Harvey vagy a New York-i Ida hurrikán pusztításaira gondolni. A rendkívüli körülmények ellenére úgy tűnik, Charleston városa nem tett kivételt az elúszott autókkal.

Ebben a városban a parkolás-ellenőrzést nem hivatásos rendőrök, hanem civil alkalmazottak végzik, a kiszabott bírságok a városi rendelet értelmében ugyanúgy behajthatók.