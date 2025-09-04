Durrogó kipufogók, ordító motorok törik meg a csendet éjjelente Salzburg útjain, a helyi lakosok pedig megoldást követelnek. Az így keltett zajterhelés messze meghaladja a törvényileg megengedett szintet.

Lakóövezetekben ez az érték nappal 50 decibel, éjszaka pedig mindössze 35 decibel. Annak érdekében, hogy a rendőrség a jövőben hatékonyabban léphessen fel az ilyen jellegű szabálysértésekkel szemben, 30 rendőr részvételével tesztelték először az új zajtraffipaxokat.

A grazi Joanneum Research kutatóintézet által fejlesztett, jellegtelennek tűnő eszköz ártalmatlannak látszik – de a látszat csal. Mikrofonokkal és kamerákkal van felszerelve, így képes automatikusan érzékelni, ha egy jármű túl hangos, és ezzel egy időben le is fényképezi a rendszámát.

Egyelőre a zajtraffipaxok még nem szabhatnak ki közvetlen büntetést.

„Be kell ismernünk, hogy jelenleg még nincsenek meg a jogi alapjaink ahhoz, hogy a zajtraffipax mérése alapján a helyszínen azonnal bírságoljunk. Ehhez továbbra is szükség van egy hivatalos műszaki vizsgálóállomás bevonására” – nyilatkozta Stefan Schnöll (ÖVP) tartományi közlekedési tanácsnok a salzburg24.at-nak.

Ez azonban hamarosan változhat. A tesztekből nyert tapasztalatok kikövezhetik az utat a technológia országos szintű bevezetéséhez.

Az innovatív mérőrendszert tabletről vagy okostelefonról lehet kezelni, és képes az olyan rövid ideig tartó, extrém zajhatásokat is automatikusan és egyértelműen a zajt okozó járműhöz rendelni – ez egy olyan feladat, ami a rendőrség számára eddig szinte lehetetlen volt. Az év végéig a zajtraffipaxokat további célzott ellenőrzéseken fogják tesztelni, különösen Salzburg ismert gócpontjain.