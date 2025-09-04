A Rómától Genováig tartó útján az öreg Fordot sokan megcsodálták, és videóra vették.
A bőröndökkel és mindenféle egyéb tárggyal roskadásig megrakott autót mondhatni átszelte Olaszországot, a kreatív rakományról készült felvételek pedig elárasztották az Instagramot és a TikTokot. De a történet itt még nem ér véget. Először a Róma és Firenze közötti A1-es autópályán, majd Genova környékén, később pedig még északabbra is felbukkant.
Jól látszik, hogy teteje rogyadozik a bőröndök, táskák, ruhák, sőt még egy babakocsi súlya alatt is. Az egész halmot mindössze egy rögtönzött háló rögzíti, a látvány pedig leginkább egy komédiába vagy rajzfilmbe illő jelenetre emlékeztet. Az eset hamar felkapott lett, és nézők százezrei követték figyelemmel ezt a teljesen bizarr „olasz körutat”.
Bár a jelenre sokan nevetős fejekkel reagáltak, a helyzet azért nem ennyire vicces. Először is, a tetőn lévő elképesztő túlsúly drasztikusan rontja a jármű stabilitását. A rendkívül magasan lévő súlypont miatt az úttartás bizonytalanná válik, különösen a kanyarokban. Arról nem is beszélve, hogy egy elszabadult bőrönd további balesetveszélyt tud okozni az autópályán.
@ledauphinelibere 🚗 🇮🇹 Surnommée "la voiture la plus chargée d'Italie", cette vieille Ford est devenue la star des réseaux sociaux ces derniers jours. Le véhicule a traversé toute la botte, de la Calabre jusqu’à Gènes, sans être contrôlé par la police, alors qu’il transportait sur son toit et dans l’habitacle des sacs, des vélos ou encore un lavabo. Si certains se sont amusés de l’aspect comique de la situation, d’autres ont pointé du doigt un comportement pouvant mettre en danger les usagers de la route. #ebrainfo #sinformersurtiktok #tiktoknews #italie #voiture #surcharge #route ♬ son original - Le Dauphiné Libéré
A legaggasztóbb részletre azonban az internetezők derítettek fényt: a rendszám alapján beazonosított autó vélhetően érvényes biztosítás nélkül közlekedik. Olaszországban, ahogy Európa legtöbb országában, ez rendkívül súlyos szabálysértésnek minősül. Ezért a tettért akár 3500 eurós (kb. 1,4 millió forintos) bírság és a jármű azonnali lefoglalása is járhat.
Arról egyelőre nincs hír, hogy az olasz rendőrség közbelépett-e, hogy véget vessen ennek a nem mindennapi, de felettébb veszélyes utazásnak.
Hazai szabályok
Szerencsére sok máshoz hasonlóan a KRESZ a teherszállítást is szabályozza, így ha bizonytalan vagy, akkor itt tájékozódhatsz. A legfontosabb, hogy a rakományt a járművön – annak belsejében, illetőleg rakfelületén – úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.
Gondoskodni kell arról, hogy a rakomány a jármű vezetőjét a szabad kilátásban és a vezetésben, a forgalom többi résztvevőjét pedig a jármű fényjelző berendezéseinek észlelésében ne akadályozza, a jármű ajtajainak lezárását ne gátolja és egyenletesen legyen elosztva, hogy a jármű stabilitását számottevően ne rontsa.
Magasságkorlátozás
Izgalmas, hogy míg az előre és oldalra kinyúló rakománnyal szemben egész szigorúan fogalmaz a KRESZ, addig felfelé aránylag megengedő, így a talajtól mért 4 méteres magasságon belül maradva rendben vagyunk.
Bár nem igazán életszerű, hogy kerékpáron, vagy motoron – ezekre is ugyanúgy vonatkozik a szabály, mint a személy- és teherautókra – egy függőleges, háromméteres kerítésoszlopot cipeljünk, de ha beférünk vele a 4 méter alá – ez is csupán a felsővezetékek miatt, amelyek általában 6 méter magasan futnak, de indokolt esetben legfeljebb 5,05 méter alacsonyra is kerülhetnek – akkor szabályos a dolog, bármilyen hajmeresztően is hangzik.
Tehát az idős Ford sofőrje egy megfelelő tetőcsomagtartóval, – ha oldalra nem lóg ki a rakomány –, és érvényes biztosítással simán a rendőrök arcába mosolyoghatott volna.