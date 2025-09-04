A Rómától Genováig tartó útján az öreg Fordot sokan megcsodálták, és videóra vették.

A bőröndökkel és mindenféle egyéb tárggyal roskadásig megrakott autót mondhatni átszelte Olaszországot, a kreatív rakományról készült felvételek pedig elárasztották az Instagramot és a TikTokot. De a történet itt még nem ér véget. Először a Róma és Firenze közötti A1-es autópályán, majd Genova környékén, később pedig még északabbra is felbukkant.

Jól látszik, hogy teteje rogyadozik a bőröndök, táskák, ruhák, sőt még egy babakocsi súlya alatt is. Az egész halmot mindössze egy rögtönzött háló rögzíti, a látvány pedig leginkább egy komédiába vagy rajzfilmbe illő jelenetre emlékeztet. Az eset hamar felkapott lett, és nézők százezrei követték figyelemmel ezt a teljesen bizarr „olasz körutat”.

Bár a jelenre sokan nevetős fejekkel reagáltak, a helyzet azért nem ennyire vicces. Először is, a tetőn lévő elképesztő túlsúly drasztikusan rontja a jármű stabilitását. A rendkívül magasan lévő súlypont miatt az úttartás bizonytalanná válik, különösen a kanyarokban. Arról nem is beszélve, hogy egy elszabadult bőrönd további balesetveszélyt tud okozni az autópályán.

A legaggasztóbb részletre azonban az internetezők derítettek fényt: a rendszám alapján beazonosított autó vélhetően érvényes biztosítás nélkül közlekedik. Olaszországban, ahogy Európa legtöbb országában, ez rendkívül súlyos szabálysértésnek minősül. Ezért a tettért akár 3500 eurós (kb. 1,4 millió forintos) bírság és a jármű azonnali lefoglalása is járhat.

Arról egyelőre nincs hír, hogy az olasz rendőrség közbelépett-e, hogy véget vessen ennek a nem mindennapi, de felettébb veszélyes utazásnak.

Hazai szabályok

Szerencsére sok máshoz hasonlóan a KRESZ a teherszállítást is szabályozza, így ha bizonytalan vagy, akkor itt tájékozódhatsz. A legfontosabb, hogy a rakományt a járművön – annak belsejében, illetőleg rakfelületén – úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.

Gondoskodni kell arról, hogy a rakomány a jármű vezetőjét a szabad kilátásban és a vezetésben, a forgalom többi résztvevőjét pedig a jármű fényjelző berendezéseinek észlelésében ne akadályozza, a jármű ajtajainak lezárását ne gátolja és egyenletesen legyen elosztva, hogy a jármű stabilitását számottevően ne rontsa.

Magasságkorlátozás

Izgalmas, hogy míg az előre és oldalra kinyúló rakománnyal szemben egész szigorúan fogalmaz a KRESZ, addig felfelé aránylag megengedő, így a talajtól mért 4 méteres magasságon belül maradva rendben vagyunk.

Bár nem igazán életszerű, hogy kerékpáron, vagy motoron – ezekre is ugyanúgy vonatkozik a szabály, mint a személy- és teherautókra – egy függőleges, háromméteres kerítésoszlopot cipeljünk, de ha beférünk vele a 4 méter alá – ez is csupán a felsővezetékek miatt, amelyek általában 6 méter magasan futnak, de indokolt esetben legfeljebb 5,05 méter alacsonyra is kerülhetnek – akkor szabályos a dolog, bármilyen hajmeresztően is hangzik.

Tehát az idős Ford sofőrje egy megfelelő tetőcsomagtartóval, – ha oldalra nem lóg ki a rakomány –, és érvényes biztosítással simán a rendőrök arcába mosolyoghatott volna.