Mi legyen, ha nem fér bele?

Mivel a teherszállítás, fuvarozás árai az egekben vannak, sem a kedvezményes üzemanyagvásárlás lehetőségének megszűnése, sem a KATA változás nem tett jót a szállítással kapcsolatos költségeknek, jó ötletnek tűnhet házi módszerekkel megoldani egy-egy termetesebb áru fuvarozását. De nem mindegy, hogy mit és hogyan szállítasz a saját autóddal. Adunk pár tippet, amire érdemes odafigyelni, ha nem akarod, hogy a szabálytalan szállítás miatti büntetés sokkal többe kerüljön, mint amit megspórolnál az önerőből megoldott transzporttal.

Ugyan az autóink egyre nagyobbak, a külső méretükkel párhuzamosan általában nőnek a csomagtartóméretek is, de még így is előfordul, hogy valami nem fér be a raktérbe. Ilyenkor jönnek a különféle alternatív megoldások, és attól függően, hogy mennyire bevállalós a sofőr, a változatos irányokban túllógatott rakományok, ablakon kilógó csövek, vagy éppen a tetőre felpakolt, az ablakokon kinyúló kezekkel a helyén tartott matrac, vagy éppen gumicsónak. Azonban ezeknek a szükségmegoldásoknak egy része teljesen szabálytalan, és vannak olyanok, amelyek még balesetveszélyesek is. De nézzük, meddig és milyen irányba mehetsz el, ha legálisan akarod furikázni a kajakot, a tíz zsák szárazbetont, vagy a négyméteres hajópadlót.

Szerencsére sok máshoz hasonlóan a KRESZ a teherszállítást is szabályozza, így ha bizonytalan vagy, akkor itt tájékozódhatsz. A legfontosabb, hogy a rakományt a járművön – annak belsejében, illetőleg rakfelületén – úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. Gondoskodni kell arról, hogy a rakomány a jármű vezetőjét a szabad kilátásban és a vezetésben, a forgalom többi résztvevőjét pedig a jármű fényjelző berendezéseinek észlelésében ne akadályozza, a jármű ajtajainak lezárását ne gátolja és egyenletesen legyen elosztva, hogy a jármű stabilitását számottevően ne rontsa. És persze úgy legyen rögzítve, hogy el ne csússzon, le ne essen, ki ne ömöljön, le ne szóródjon. De nézzük a részleteket!

Terhelés

Értelemszerűen illik az autó, teherautó maximális terhelhetőségét figyelembe venni a rakomány bepakolásánál. Persze ha túltolod 10-50 kilogrammal, valószínűleg nem fog eltörni semmi az autóban, mint ahogy a három napja lejárt joghurt is még simán ehető, de mégsem ajánlott túlsúlyos autóval közlekedni, hiszen ha szerkezeti elváltozásokat nem is okoznak a plusz kilók, a vezethetőségre már negatív hatással is lehetnek, ami veszélyes. Különösen a maximális tetőterhelést fontos betartani, ami személyautóknál 50-80 kilogramm körül mozog. Nem, mintha nem bírná el a tető akár az autó teljes súlyát is – ezért is lehet álló helyzetben akár többszemélyes sátrat is állítani egy autó tetején – de jelentősen megnőhet a féktávolság, szélsőséges esetben az autó irányíthatósága, stabilitása is nagyon megváltozhat.

Nyitott csomagtartó?

Nem tűnik különösen veszélyesnek, ha a lapra szerelt Kappansörte lapos kartondoboza miatt nem tudjuk lecsukni a csomagtartó fedelét, és azt valahogy lespaniferezzük a vonószemhez. Nem, egyáltalán nem így, ahogy az alsó képen látni, az ablaktörlő tengelyéhez és a kipufogódobhoz kötött hevederrel, mert meg lehet ezt oldani ennél biztonságosabban és kisebb anyagi kárral is. Azonban a KRESZ és főleg a közlekedési rendőr nem örül majd, ha meglátja, hogy így próbálod meg elkerülni, hogy bármelyik ajtód is nyitva maradjon.

Tető

Zárt kocsiszekrényű jármű – magyarul autó – tetején csak akkor szállíthatsz bármit, ha arra tetőcsomagtartó van felszerelve. Tehát a közvetlenül a tetőre spárgával felkötött gumicsónak, matrac, gipszkartonlap nem az igazi, nem szabályos szállítási módszer. Igaz, a tetőcsomagtartó definíciója is homályos, a gyári tetőkorlátra keresztben feldrótozott falécek valószínűleg nem számítanak teljes értékű tetőcsomagtartónak, mégis gyakran találkozni ilyen megoldással is. Pedig, ha nem a falécekhez, hanem az autó szerkezeti elemének számító tetőkorláthoz rögzíti, feszíti le valaki a rakományt, úgy, hogy az ne mozdulhasson el, akkor talán meg tudja magyarázni, hogy papíron eleget tett az előírásoknak. Mindenesetre nem érdemes kipróbálni.

Túlnyúlás

Egész konkrétan említi a KRESZ a megengedett túlnyúlások mértékét. Oldalirányban záró tolerancia van, semennyit nem lóghat túl a rakomány az autón, előre, hátra viszont minden irányban 40-40 centiméterrel igen. Ugyan nem valószínű, hogy valaha szénásszekérrel közlekednél közúton, de tudj róla, a mezőgazdasági szálasterményt szállító, állati erővel vont járművön a rakomány oldalirányban is túllóghat, de a jármű és a rakomány együttes szélessége így sem haladhatja meg a 2,5 métert. Hasonló a helyzet a teherautóknál, illetve nyitott rakfelületű járműveknél, ha a rakomány méretei miatt az nem férne el, akkor úgy is elhelyezhető, hogy a rakfelületen túl előre legfeljebb a jármű elejéig, hátrafelé legfeljebb két méterre, de a rakfelület hosszának felénél nem nagyobb távolságra nyúlhat ki a szállítandó tárgy. Ilyen esetben oldalra is lehet terjeszkedni úgy, hogy a rakomány és a jármű együttes szélessége a 2,5 métert ne haladja meg. A pótkocsit vontató jármű rakománya hátrafelé már nem nyúlhat túl a rakfelületen.

Ez még nem minden, mert a járművön túlnyúló rakományt – még álló járművön is – legalább 40×40 cm méretű piros vagy piros-fehér csíkos zászlóval, illetőleg táblával, éjszaka és korlátozott látási viszonyok között ezen felül a hátra kinyúló rakományt piros fényű lámpával és piros fényvisszaverővel, az oldalra kinyúló rakományt előre fehér fényű lámpával és fehér fényvisszaverővel, hátra piros fényű lámpával és piros fényvisszaverővel meg kell jelölni. Bár működik, és valószínűleg könnyebben észrevehető, mint a piros zászló, de a rakományra csomózott fényvisszaverő mellény nem felel meg az előírásoknak.

Szabályosan lehet az autó hátuljára is rögzíteni rakományt, ilyenek a csomagtartó ajtajára, vagy éppen a vonóhorogra rögzített kerékpárszállítók is, de léteznek ennél komolyabb rátétek is. Főként lakóautókon, buszokon látni hasonló, hátrafelé legfeljebb 1 méterre terjeszkedő szerkezeteket, amik eltérően a tetőn rögzített rakománytól, már szabályosan lehetnek 40-40 centiméterrel szélesebbek, mint a jármű, de a 2,5 méteres határon belül kell maradni így is.

Magasságkorlátozás

Izgalmas, hogy míg az előre és oldalra kinyúló rakománnyal szemben egész szigorúan fogalmaz a KRESZ, addig felfelé aránylag megengedő, így a talajtól mért 4 méteres magasságon belül maradva rendben vagyunk. Bár nem igazán életszerű, hogy kerékpáron, vagy motoron – ezekre is ugyanúgy vonatkozik a szabály, mint a személy- és teherautókra – egy függőleges, háromméteres kerítésoszlopot cipeljünk, de ha beférünk vele a 4 méter alá – ez is csupán a felsővezetékek miatt, amelyek általában 6 méter magasan futnak, de indokolt esetben legfeljebb 5,05 méter alacsonyra is kerülhetnek – akkor szabályos a dolog, bármilyen hajmeresztően is hangzik.

