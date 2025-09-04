A II. világháború lezárását ünneplő katonai parádét tartottak Kínában, de sokkal inkább nevezhető ez a Kínai Kommunista Pártot vezető Hszi Csin-ping erődemonstrációjának. Többek között nukleáris töltet célba juttatására képes interkontinentális rakéták és J–20-as vadászgépek vonultak fel a parádén, szóval az egész világ tudtára adták, mire lehet számítani, ha valaki összeakasztja velük a bajszát.

Az ünnepség keretein belül tartották meg Tiencsinben az eurázsiai csúcstalálkozót is, ahová Vlagyimir Putyin (Oroszország) és Kim Jong-un (Észak-Korea) is meghívást kapott. Az egyik bankett után a két diktátor Putyin páncélozott limuzinjába szállt be, és ott folytatták a diskurzust.

Putyin elnöki autója egy Aurus Senat

Az autó a Bentley és a Rolls-Royce méltó orosz alternatívája, amelyet kimondottan Putyin kérésére fejlesztettek a Porsche és a Bosch közreműködésével. Mióta elkészült az elnöki változat, azóta bárki rendelhet magának ilyen páncélozott járművet, legalábbis ez volt a gyártó kezdeti terve.

Az autó 4.4 V8-as hibrid hajtáslánca 598 lóerőt és 880 Nm-t ad le, a váltó 9 fokozatú automata. Az összkerékhajtású limó 6 mp alatt gyorsul 0‒100 km/órára. Bár korábban szó esett nagyobb volumenű gyártásról, egyelőre alig néhány darabot adnak el belőle évente – vagy a kereslet hiányzik, vagy a gyártási kapacitás elégtelen, utóbbira az ukrán háború miatt nagyobb az esély.

Ami a páncélozást illeti, az autó VR7+/VR8 szintű védelmet kínál – a jármű ellenáll akár a Kalasnyikov gépkarabélyok (AK-47) és a nagykaliberű mesterlövészpuskák lövedékeinek is. Az acélpáncél 7 mm vastag, míg az üvegek vastagsága eléri az 50 millimétert. A defekttűrő gumiknak köszönhetően az autó még teljes nyomásvesztés után is képes legalább 50 kilométert megtenni. Putyin autójának részleteiről ennél több hivatalos információ nem szivárgott ki (értelem szerűen ezt nagy titokban tartják), de azt biztosra vehetjük, hogy az USA elnöki limuzinjához hasonlóan, ebben is van rakétaeltérítő berendezés, belső oxigénellátórendszer – vegyi támadás esetére – és egy halom kézifegyver.

Putyin rendszeresen használja ezt autóját tárgyalóirodaként is: 2018-ban Abdel Fattáh al-Szíszi egyiptomi elnököt vitte körbe Szocsiban, 2023-ban pedig az Egyesült Arab Emírségek vezetőjével, Mohamed bin Zájed sejkkel utazott Moszkvában néhány kört, most pedig Kim Jong-un vendégeskedett az autóban, akinek egyébként 2024-ben Putyin ajándékozott egy ugyanilyen modellt.

A kínai elnöki limuzin

A fenti videó elején pedig Hszi Csin-ping látható egy mikrofonokkal felszerelt, retro külsejű limuzinban. Az autó a kínai Hongqi Guoli átalakított, páncélozott elnöki felvonulóautója, amelyet 2014-ben mutatott be a gyártó.

A Hongqi („Vörös zászló”) Kína legrégebbi és legpatinásabb luxusautó-márkája, amely már Mao Ce-tung idején is a politikai elit szolgálatában állt. A Guoli a márka csúcsmodellje, amelyet kifejezetten az államelnöki és ceremoniális feladatokra fejlesztettek ki. Az elnöki változatok 5 literes, V12-es motorral vannak szerelve, de létezik belőle 4 literes V8 is.

Hatalmas méretei, klasszikus vonalai és jellegzetes vörös zászló-emblémája nem pusztán autóvá, hanem guruló szimbólummá teszi.

