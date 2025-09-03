Az Egyesült Államok egy nagy parkoló. Európaiként aki járt már az államokban, annak mindig sokkoló lehet, mennyire kizárólagosan autózásra van ráállva a kontinensnyi ország. Gyakorlatilag minden vagy út, autópálya, vagy parkoló.

Utóbbit pedig aranyárban mérik a sűrűn lakott területeken. Nem vicc, Bostonban például teljesen elszabadultak az árak: a belváros Beacon Hill-i részén a Brimmer Street Garage-ben jelenleg egyetlen helyért 750 ezer dollárt, átszámítva csaknem 273 millió forintot kérnek el. Ha mindez nem lenne elég, ehhez még hozzáadódnak a különböző adók és díjak, amik havi rendszerességgel további közel 900 dolláros, átszámítva több mint 300 ezer forintos kiadást jelentenek – írja a Carscoops.

Ezek ráadásul nem puccos, jól védett parkolóházak, hanem csak egy fenntartott placc, ahová jó esetben felfestik a tulaj rendszámát.

Nem jobb a helyzet New Yorkban sem, a lakhely közelében megállni hatalmas mázli, nem beszélve az órákig tartó keresgélésről. Itt jönnek képbe segítőkész családtagok, barátok, akik ha épp ráérnek egy szabad helyet lestoppolnak a hazafelé igyekvő rokon, haver számára.

Természetesen ez teljesen szabálytalan, nem lehet jogot formálni egy publikus parkolóhelyre. Volt is ebből már konfliktus bőven, van aki közlekedési jelzőbójákkal próbált magának saját helyet foglalni:

Most egy helyi férfi megmutatta, hogy lehet parkolóhelyet stoppolni anélkül, hogy dühös autósok leordítsák a fejét, vagy fizikailag inzultálják. Íme a módszer:

Miért nem akart senki beállni erre a helyre? A testtartást már messziről felismerik a városlakók: ez a drogfüggőkre jellemző tipikus helyzet, amit szerhasználat során sokan felvesznek. A („fentanyl fold”, magyarul kb. „fentanil-görnyedés”) egy gyakori jelenség a fentanil és más illegális szerek, például a xilazin rendszeres használói körében, amikor a használók derékban meghajolva, előregörnyedve, merev testhelyzetben vannak. Fejüket lehajtják, térdük be van hajlítva, és gyakran képtelenek reagálni vagy mozogni.

Így a közlekedők tudják, hogy felesleges fáradni, a krónikus szerhasználók percektől akár órákig is ebben a testhelyzetben maradhatnak.