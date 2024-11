Parkoló, parkoló! Sosincs elég, tömött utcák, elfoglalt helyek, idegesítő keresgélés. Ezt tapasztalhatjuk Budapest utcáin, de szenved az Egyesült Államok is. Szinte mindenki keringve keres helyet, a tömött parkolókat látva pedig felmerül a kérdés: miért nem építenek többet?

Az Egyesült Államok példája mutatja, hogy nem a parkolók számával van a gond, a probléma árnyaltabb ennél!

Az amerikaiaknak valószínűleg körülbelül 800 millió parkolóhely áll rendelkezésükre, mégsem találnak helyet sokan, de miért?

A válasz egyszerű: az eloszlás miatt.

A parkolóhelyek többsége ott található, ahol a legkevésbé van rájuk szükség, például a külvárosokban. Ha nagyvárosban élünk, ez az élet bosszantó ténye. De a parkolóhelyek túlkínálata több problémát is okoz, mint egyszerű frusztrációt. A parkolás jelentős és gyakran rejtett költsége a vezetésnek, és egy tanulmány szerint, amely a parkolóhelyek számát becsülte, jelentősen hozzájárul az autók szénlábnyomához.

Régóta kongatják a vészharangot

A Berkeley Egyetem mérnökeinek egy csoportja egy virtuális dossziét állított össze az Egyesült Államok parkolóhelyeiről még 2010-ben. Kereskedelmi parkolócég adataira, szakpolitikai jelentésekre, kormányzati adatbázisokra és közvélemény-kutatásokra támaszkodtak, valamint az urbanisták régi szabályára, miszerint nyolc parkolóhely jut egy autóra. A szerzők szerint a parkolóhelyek száma 105 millió és 2 milliárd között mozoghat, az arany középút pedig nagyjából 800 millió parkolóhely, amelyet a legtöbb médium is helytállónak tekint.

Összesen az Egyesült Államok útfelületei és parkolói akkora területet foglalnak el, mint Nyugat-Virginia állam – ez körülbelül 62 000 négyzetkilométer. Nagyobb terület, mint egész Szlovákia, Dánia, Svájc vagy Horvátország. Gondoljunk bele, ha összehoznák egy helyre, akkor a magyar határt átlépve egy összefüggő betonteknőben érnénk el a tengerpartra.

Ennyi parkolóhelyen állhat meg a nagyjából 280-290 millió közlekedő, beleértve a teherautókat, buszokat is.

Nem szeretnek fizetni az autósok

A The Wall Street Journal beszámolója szerint, miközben az ingyenes utcai parkolóhelyek gyorsan megtelnek, a magánparkolóházak ritkán telnek meg teljesen. Az amerikaiak azonban annyira hozzászoktak ahhoz, hogy nem kell fizetniük a parkolásért, hogy inkább köröznek a háztömb körül egy üres helyet keresve, mintsem időt spóroljanak azzal, hogy fizetnek egy parkolóhelyért.

Valójában sokkal több parkolóhelyük van, mint amennyire szükségünk lenne, és a körözés feleslegesen növeli a forgalmi dugókat. Donald Shoup, a várostervezés és parkoláskutatás úttörője a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetemen elmondta, hogy az amerikai kormány nem vezeti a parkolóhelyek számát.

Vannak, akik visszafordítanák a tendenciát

Ezt a tendenciát állítaná meg a Parking Reform Network (PRN) nonprofit szervezet – írja az Atlas Obscura.

A szervezet amellett, hogy felhívta a figyelmet a sűrűn lakott parkolt városokra, arra is kitért, hogy már az amerikaiak is másképpen viszonyulnak a vezetéshez. A vezetői engedéllyel rendelkező középiskolások száma 1996-ban még 85,3 százalék volt – ez az arány 2015-re 71,5 százalékig csökkent, és a jövőben is hasonló irányú elmozdulásra lehet számítani, főleg akkor, ha az önvezető autók tényleg a hétköznapok részévé válnak.

Ezt figyelembe véve a PRN parkolási reformot hirdetett ki, amivel megakadályozná, hogy túlságosan sok parkolóhelyet alakítsanak ki, egyúttal a meglévő hálózat igazságosabb, hatékonyabb és fenntarthatóbb kezelését helyezné előtérbe, például a fizetős rendszer bevezetésével, illetve kiterjesztésével, valamint a tömegközlekedés fejlesztésével és vonzóbbá tételével.