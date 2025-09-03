Ma már kevés igazán izgalmas, elérhető árú autót találunk a kínálatban, főleg a kétajtós kupék koptak ki. Ilyen rétegmodellt már nem vállalnak be tömeggyártók, de a használt piacon még akadnak gyöngyszemek, amelyek kellően modern technikával készültek, de mégis hozzák az autózás sava-borsát.

Ilyen a Peugeot egyik szemrevaló típusa, az RCZ, amivel az Audi TT babérjaira törtek. Ma már 3-4 millió forintért is hozzá lehet jutni, és ebből garantáltan kevés fog szembejönni a hazai utakon.

Miért különleges?

A Peugeot T75-ös belső kódnéven futó RCZ modellje eredetileg csupán tanulmánynak készült. Amikor azonban a vállalat 2007-ben, a Frankfurti Autószalonon bemutatta a 308 RCZ Concept névre keresztelt prototípust, a közönség elsöprő lelkesedéssel fogadta. A hatalmas érdeklődés hatására a piac gyakorlatilag kikényszerítette a sportkupé sorozatgyártását.

A Peugeot gyorsan reagált a piaci igényekre, és a következő, 2009-es frankfurti kiállításon már a végleges, szériagyártású modellt csodálhatta meg a publikum. Érdekesség, hogy az autó gyártása nem a Peugeot saját üzemeiben, hanem a külső partnernél, az ausztriai Grazban működő Magna Steyrnél zajlott. .

Ez ugyanaz az üzem, ahol olyan modellek is készültek, mint a Mercedes-Benz G-osztály, az Aston Martin Rapide vagy a BMW Z4. Ez a tény önmagában garancia volt a kiemelkedő összeszerelési minőségre.

A tető formájában lévő dupla domborulat egyedi dizájnmegoldás, amelyet a híres olasz Zagato stúdió inspirált – ez sajátos jelleget ad a kocsinak, és a koncept változathoz hűen került a sorozatgyártásba.

Motorok

A gyártási ciklusa alatt az RCZ-t két alapvetően eltérő motortípussal kínálták. Az egyik opció a kétliteres, 163 lóerős HDi dízelmotor volt, amely sokak szerint karakteridegen választás egy ennyire sportos formavilágú autóhoz.

A másik, népszerűbb alternatívát a BMW-vel közösen fejlesztett, kétes hírű „Prince” néven ismert 1,6 literes turbófeltöltős benzinmotor jelentette.

Ez az erőforrás három különböző teljesítményszinttel volt elérhető: egy 156, egy 200, valamint a csúcsmodellnek számító RCZ-R változatban egy lenyűgöző, 270 lóerős kivitelben.

Megjelenésekor az RCZ-R 1.6 literes, 270 lóerős THP motorja a világ egyik legjobb fajlagos teljesítményű (169 LE/liter) szériagyártású motorjának számított. Ez a teljesítmény kiemelkedő volt egy ekkora lökettérfogatú blokkból, és a Peugeot Sport részleg komoly mérnöki tudását dicsérte.

A motorokhoz hatfokozatú manuális vagy automata sebességváltó társulhatott, wobei a legsportosabb élményt és a legjobb harmóniát egyértelműen a legerősebb motor és a kézi váltó kombinációja nyújtotta.

A rizikófaktor: Prince-motor

Használt autóként a legkomolyabb hibaforrás a benzines erőforrás. Ez a motorcsalád (EP6) a BMW és a PSA-konszern közös fejlesztése, és sajnos hírhedt néhány költséges és visszatérő problémáról. Nyűgjei közül a láncfeszítő baja, a vezérműlánc megnyúlása vagy a fokozott olajfogyasztás itt is jól ismert hiba. Ezzel pedig nem ér véget a lista, a kor sok motorjára jellemző kokszosodás, lerakódás itt is erősen jelentkezik, valamint a turbó olajellátásával szintén lehetnek gondok.

A dízelnél csak a „szokásos” dolgokra kell odafigyelni, a részecskeszűrő-EGR szelep párosra, a kopással járó elhasználódásra. Ez egy elterjedt, alacsony fogyasztású HDI motor, ez a biztosabb, de kevésbé izgalmas választás az autóhoz.

Audi TT alternatíva?

A modell sikerei ellenére a Peugeot 2015-ben bejelentette az RCZ gyártásának leállítását. A döntést a vállalat vezetése azzal indokolta, hogy a cég profitjának túlnyomó részét a modellpaletta legnépszerűbb 95%-a termeli ki. Egy ilyen rétegmodell, mint az RCZ, a viszonylagos népszerűsége ellenére is csak kis darabszámban, magas fejlesztési költségek mellett volt gyártható, ami gazdaságilag nem volt fenntartható a vállalat számára.

Csak 67 916 darab készült 2009 és 2015 között – ez kicsi volumen egy nagy gyártótól, tehát az árai idővel inkább felfelé kúsznak majd. Nyilván ebben az ársávban akár szép állapotú Audi TT is elérhető, akár a formailag örökzöld első generációból, vagy a modernebb, erősebb másodikból.