Megdolgoztak a pénzükért a michigani rendőrök, akik a napokban egy lopott autót vettek üldözőbe az I-96-os autópályán. Miután a sofőr – aki ez esetben a tolvaj volt – a legkisebb jelét sem mutatta annak, hogy meg akarna állni, kénytelenek voltak drasztikusabb eszközökhöz nyúlni: az elkapójuk azonban annyira hatékony volt, hogy nemcsak beleakaszkodott a hátsó kerékbe, de a komplett tengely kirántotta az autó alól – írja a Carscoops.

Stolen Vehicle:

8/28 at 7:25 am

Location:

W I-96 Fwy at Stark Rd (Livonia)

Synopsis:

Metro South troopers were on patrol in the city of Detroit, when they saw a Chevrolet Cruze that had been reported stolen.



Troopers followed the car westbound on I-96 into Livonia when a… pic.twitter.com/FDC5onmrNF — MSP Second District (@mspmetrodet) August 28, 2025

Az állami rendőrség elégedett volt az akció eredményével, ugyanis így hosszas üldözés nélkül sikerült elkapni a feltételezett elkövetőket. A sofőr feltételesen volt szabadlábon, a két utasa ellen pedig több elfogatóparancsot is kiadtak már. Aki viszont nem lehet maradéktalanul elégedett, az az autó jogos tulajdonosa: megeshet, hogy le kell nyelnie az őt ért veszteséget, ugyanis a rendőrséget általában nem vonják felelősségre a lopott jármű visszaszerzése során keletkezett károkért.

Alighanem (minimum gazdasági) totálkárosnak nyilvánítható a második generációs Chevrolet Cruze. A típust 2008-ban kezdték el gyártani, azonban az első korszak meglehetősen sokáig, egészen 2016-ig tartott. Az amerikai és a nemzetközi piacon 2019-ben mondták ki a Chevrolet-nál, hogy nem lesz folytatása a modellnek, ami névleg a mai napig fennmaradt, de csak annak köszönhetően, hogy a közép-keleti piacon átcímkézték a Monzát.

Ilyen a Chevrolet Cruze második generációja – a képre kattintva galéria nyílik:

6 fotó

Szerencsésebb esetekben még üldözni sem kell a lopott autót – egy franciaországi eset, amelyről az alábbi cikkben számolt be a Vezess, hepienddel végződött: