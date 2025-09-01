Ritka szerencséje volt egy autótulajdonosnak a franciaországi Lille-ben, miután nemrég ellopták a Renault Mégane-ját. A legtöbben ilyenkor már nem sok esélyt látnak arra, hogy valaha viszontlátják a kocsijukat, azonban a férfi nem adta fel ilyen könnyen – számolt be az esetről a 20minutes.

Nem várta meg azt sem, hogy a rendőrök göngyölítsék fel az ügyét: az ottani egyik legnépszerűbb használtautó-hirdetési oldalon kezdett el böngészni a negyedik generációs Mégane-ok között. Nem volt könnyű dolga, ugyanis még a város 100 kilométeres körzetére szűrve is több mint 600 aktív hirdetés jelent meg.

Ilyen a negyedik generációs Renault Mégane – a képre kattintva galéria nyílik:

15 fotó

Száznál is több hirdetés fotóit pásztázta végig, amikor az egyik meghirdetett példány szemet szúrt neki. Ugyan a Renault-n a rendszám nem egyezett meg az övével, a karosszérián lévő sérülések kísértetiesen hasonlítottak. Mivel megalapozott volt a gyanúja, azonnal értesítette felfedezéséről a hatóságokat is.

Végül egy fedett akció keretében csaptak le az autótolvajra, akit őrizetbe vettek. Az okozta a vesztét, hogy nem volt kellően alapos: az eladás céljából lopott autóknál csak a rendszámot és a forgalmi engedélyt cserélte ki – nyilvánvalóan hamisakra –, azonban a karcolásokat nem tüntette el, a jogos tulajdonos szerencséjére.

Az elmúlt időszakban ez már nem az első különös autólopási ügy volt, amire fény derült. Egy Lamborghini-tulajdonos sem akárhogy találta meg a két éve eltűnt autóját – az eset részleteiről az alábbi cikkben írt a Vezess: