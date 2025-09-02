Egy vérbeli sportmotoron elég egyetlen csuklómozdulat, elég pár másodpercnyi „figyelmetlenség”, és a sebességmérő mutatója messze túllendül azon a határon, ami még legálisnak tekinthető.

Nemrég egy cseh Kawasaki nyergében ülő motoros keze mozdult rosszul, pont a legrosszabb helyen: egy civil rendőrautó mellett. Sikerült 181 km/órával elhagynia a rendőröket. Ráadásul egy szakaszon, ahol a megengedett legnagyobb sebesség 90 km/óra.

Ez a megengedett sebesség több mint kétszerese. Ez az a helyzet, amikor a rendőrség nem engedi el a dolgot egy szóbeli figyelmeztetéssel, és nem is rendezi le a helyszínen.

A rendőrök azonnal a jármű megállítása mellett döntöttek. Ám mire ez sikerült nekik, a motorosnak sikerült újra szabálytalankodnia. A szolgálati autó kamerája rögzítette, amint a motoros záróvonalon előz, ami egy újabb, videón rögzített, egyértelmű szabályszegés volt.

Az ellenőrzés során a helyszínen elvették a jogosítványát, a szabálysértés miatt pedig eljárást kezdeményeztek. Az a megfogalmazás, hogy „a motorost a magas bírságon felül a vezetéstől való eltiltás is fenyegeti”, nem csak üres fenyegetés ilyen esetben. Persze a végső kimenetel még képlékeny, ilyenkor kezdetét veszi egy adminisztratív maraton, de szinte biztos hatása lesz a motoros pénzügyi helyzetére.

A helyzet pozitívuma, hogy senkinek sem esett baja. Különösen azoknak, akiknek semmi közük nem volt ehhez a száguldáshoz. Csupán rosszkor voltak rossz helyen.