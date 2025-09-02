A határvadászok járműveket ellenőriztek szeptember 1-jén az M43-as autópálya Szent Gellért pihenőjében. A benzinkúton feltűnt nekik egy furgon, amely látszólag közúti közlekedésre alkalmatlan állapotban volt.

Mind a jobb, mind a bal oldala törött volt, ahogy a visszapillantó tükrének burkolata is, míg a lámpabúrái több helyen hiányoztak, illetve a karosszériát több helyen kikezdte már a rozsda.

Amikor a határvadászok ellenőrizték a járművet és igazoltatták a sofőrt, a francia férfi minden iratot átadott nekik: útlevelét, vezetői engedélyét, illetve a furgon hatósági engedélyét és műszaki érvényességét igazoló okmányt is.

Galéria:

4 fotó

Míg az előbbiekkel minden rendben volt, az utóbbi ellenőrzése során szemet szúrt nekik, hogy az okmányon szereplő utolsó öt bejegyzésnél nincsen sem nedves bélyegző, sem QR kód, ami a műszaki érvényesség hitelesítését szolgálná. Ráadásul a szélvédőn sem volt műszaki érvényességet igazoló matrica.

A dokumentumról később megállapították, hogy eredeti ugyan, de abban tartalmi hamisítások vannak. A 49 éves sofőr azt állította, hogy a járművet már öt alkalommal is egy ismerőse vizsgáztatta le, őt azonban nem tudta megnevezni. A férfi ellen közokirat-hamisítás miatt indult büntetőeljárás.