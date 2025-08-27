Augusztus 26-án kora reggel tett bejelentést egy zombai férfi arról, hogy valaki „elkötötte” a testvére tulajdonában lévő, de használatra kölcsönkapott autóját. Mint elmondta, egy nőismerőse nála töltötte az estét, ő már lefeküdt aludni, amikor vendége még zenét hallgatott.

Hajnalban az édesapja ébresztette azzal, hogy az autó a ház közelében van, oldalára borulva, hátsó szélvédője pedig kitört. Akkor vette észre, hogy a nő nincs a házban, és többszöri hívásra sem érte el telefonon, ezért hívta a rendőrséget.

A helyszíni szemle közben az eltűnt nő is jelentkezett, és elismerte, hogy ő vezette az autót. Mint elmondta, a kocsi ajtajai nyitva voltak, a kulcsot pedig hamar megtalálta. Mikor próbált megfordulni, felborult, ezért gyalog ment tovább.

Mivel a nő nem rendelkezik B kategóriás jogosítvánnyal és az autót is önhatalmúan vitte el, jármű önkényes elvétele miatt gyanúsítottként hallgatták ki, míg az engedély nélküli vezetés miatt szabálysértési eljárás keretében őrizetbe vették.