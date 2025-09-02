Átmenetileg a német országhatár jelentette a végállomást egy brit autógyűjtő számára, amikor a trélerén egy százéves Bugattival készült belépni az országba. A hatóságok közleménye szerint Dániába tartott a 46 éves férfi, aki egy autókiállításra vitte az autóját.

A vámhatóság azonban nem engedte tovább az egymillió euró, átszámítva csaknem 400 millió forint értékű Type 39-et, ugyanis hiányzott az ideiglenes behozatalhoz szükséges vámigazolása. A múltban a britek számára elengedő volt az EU-tagság, azonban a brexittel új helyzet alakult ki.

A németországi törvények értelmében a tulajdonosnak 7 százalékos forgalmi adót kellett volna fizetnie, mint egy hagyományos import esetében – jegyezte meg az Auto Motor und Sport. Csakhogy a gyűjtő nem tudta kifizetni a 70 ezer eurós (27,6 millió forintnak megfelelő) összeget, így az autóját lefoglalták, az ügyben pedig büntetőeljárás indult.

A szóban forgó Type 39 technikailag az első Bugatti-modellen, az 1920-es évek legsikeresebb versenyautójának számító Type 35-ön alapult. Ritkaságát jól példázza, hogy az egész világon mindössze egy tucat létezik belőle. A Type 39-et 1,5 literes, turbófeltöltős motorral és Roots típusú kompresszorral szerelték – ez akkoriban a technika csúcsa volt.

