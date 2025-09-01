Amikor a felszólító levelek semmit sem érnek, akkor a tartozások, adóhátralékok behajtására még bonyolultabb és nehézkes jogi utak vannak egy önkormányzat előtt. Bürokratikus, jogi csatározás helyett ezért egy német település, Zittau fájdalmas helyen ragadja meg az adósokat. A kerekeiknél fogva kényszeríti ki tőlük a fizetést. – írja az Auto Bild.

Vitatott módszerük lényege egy trükkös szelepőr. A kis szerkezet menet közben, a mozgás hatására szép lassan kiengedi a kerékből a levegő, így a tartozás lapos gumiabroncsokhoz vezet – a város sikerről beszél, az ADAC (Német Autóklub) kockázatról.

2025 márciusa óta alkalmazza az önkormányzat ezt a megoldást, a városháza tájékoztatása szerint az eszköz bevetése szinte mindig sikerrel jár.

Az adósok azonnal jelentkeznek – és fizetnek. Zittau ugyan nem közöl konkrét számokat, de „nagyon sikeres” eredményekről számoltak be. A háttérben az áll, hogy a körülbelül 25 000 lakosú városnak több mint 16 800 lezáratlan követelése van, összesen mintegy kétmillió euró értékben.

Mik azok a szelepőrök?

Az eszközöket az autó gumiabroncsának szelepére rögzítik. Aki a figyelmeztető matricák ellenére elindul, annak néhány száz méter után lapos lesz a gumija. A szelepőröket csak a város tudja eltávolítani egy speciális kulccsal, amint az adós reagál. Pontosan ez az, ami vitákat vált ki.

A közösségi médiában záporoztak a kritikus hozzászólások és az ADAC is baleseti kockázatokat fogalmazott meg: egy olyan gumiabroncs, amely menet közben veszít a levegőből, veszélyes lehet. A közlekedésbiztonsági szervezet (Verkehrswacht) ezért inkább a kerékbilincsek használatát javasolja. Zittau ezzel szemben a világos figyelmeztető jelzésekre és a járművezetők gondossági kötelezettségére hivatkozik.

Szelepőrök nem csak Zittauban

A trükkös berendezés nem számítanak új ötletnek. Olyan városok is használják őket évek óta, mint Drezda, Görlitz vagy Grimma. Drezdában 2024-ben összesen 60 járművet blokkoltak, melyből 47 esetben utólag fizettek.

Másrészről, a kis, szelepre szerelhető eszközök bizonyára sokkal olcsóbbak és nem foglalnak annyi helyet az önkormányzat járműveiben mint egy kerékbilincs. Szerencsére Magyarországon még nem hallottunk arról, hogy bárkinek is eszébe jutott volna hasonló eszközöket szerelni az adósok autóinak szelepeire.