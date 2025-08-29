Az Egyesült Államokban bárki bérbe adhatja kocsiját egy online platformon keresztül. Ez természetesen nem kockázatmentes vállalkozás, baleset bármikor előfordulhat. A körülmények viszont nagyon fontosak.

Egy friss, Washington államban történt eset kamera nélkül teljesen átlagos véget ért volna: „egy másik sofőr leszorított az útról” – állította a bérlő a bérbeadó tulajdonosnak. Csakhogy az autós előrelátó volt: fedélzeti kamerával szerelte fel a kocsiját. A felvétel pedig könyörtelenül megmutatta az igazságot.

A nő állítása szerint hirtelen felbukkant mellette egy autó, amely kiszorította őt a sávból. Ez még egy biztosító szemében is mentő körülménynek számítana, ha nem lett volna ott az a bizonyos kis kamera a szélvédő mögött. A videóból ugyanis egészen más történet bontakozott ki: a sofőr vezetés közben a telefonját nyomkodta, méghozzá nem csak rápillantva, gyakorlatilag állandóan a mobilt kezelve.

Két kézzel, csak a telefont nézve haladt, mintha utas lenne, vagy legalább robotpilóta vezetne helyette. Viszont esetében egyik sem volt igaz. A történet végül szerencsére nem tragédiával, csak egy árokba hajtással ért véget, de ez mindenki számára intő jel, aki azt hiszi, mehet a mobilozás vezetés közben.

A felvétel rövid idő alatt végigszáguldott a közösségi médián. TikTokon, Instagramon, YouTube-shortokban terjedt, mert mindenkit felháborít a látvány. Azt nézni, ahogy egy autós gyakorlatilag orosz rulettet pörgetve, mások életével játszva halad, több mint dühítő.

Magyarországon a kézben tartott mobiltelefon használatáért járó helyszíni bírság 26 000 Ft, de ha a helyszínen nem történik fizetés, az összeg 52 000 Ft-ra nő​. Azért azonban nem büntet meg a rendőr, ha telefontartóra van helyezve a telefon, és vezetés közben videóhívásban vagyunk.