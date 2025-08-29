Nagy port kavar Németországban, hogy Aachen városában eddig zokszó nélkül kiadták az AC-AB betűkombinációjú rendszámokat. Annyira, hogy a berlini rendőrszakszervezet (GdP) követeli a betiltásukat, ugyanis a négy betű az „All Cops Are Bastards” rövidítése, ami magyarul azt jelenti, hogy „Minden rendőr rohadék” – írja az Auto Bild.

Június elejével bezárólag 1699 járműre adták ki AC-AB-vel kezdődő rendszámot. Érdekesség, hogy hasonló módon nagyobb számban lehet találkozni a német utakon az AC-DC betűnégyessel is, ami 1953 járművön található meg. Ez utóbbi azonban a mai napig senki szemét sem szúrja, hiszen az alapján legfeljebb a világhírű rockegyüttesre lehet asszociálni.

A rendőrszakszervezet szerint az AC-AB „sérti a jó ízlést, és egy antidemokratikus világnézetet hirdet”, ezzel kimerítve a nyílt rendőrgyalázás fogalmát. Meglehetősen összetett az ügy jogi háttere, ugyanis a közlekedési törvény valóban tiltja a közízlést sértő betűkombinációk használatát, ugyanakkor az illetékes észak-rajna-vesztfáliai tárca egyelőre nem látja szükségesnek, hogy közbeavatkozzon.

„A választott szavak gyakran a büntetőjogi felelősség határán táncolnak, ami azt jelenti, hogy jogi szankciók nem lehetségesek” – nyilatkozta ezzel kapcsolatban Herbert Reul, a tartomány belügyminisztere. „A rendőrök, de a mentősök és más közalkalmazottak is újra meg újra szembesülnek erőszakkal. Szinte mindennaposak az őket érő provokációk, különösen a rendőrök körében.”

Arról a későbbiekben is a járműnyilvántartással foglalkozó szövetségi-tartományi szakértői bizottságnak kell döntenie, hogy a betűkombináció valóban jogsértő-e.

Néhány éve Magyarországon egyértelműen jogszabály-ellenes rendszámokat adtak ki. Az akkori ügy hátterét az alábbi cikkben göngyölítette fel a Vezess: