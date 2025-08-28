Sokszor felmerül, hogy a környezettudatos gondolkodás jegyében érdemesebb repülés helyett a vasúti közlekedést választani. A pénztárcánk azonban aligha köszöni meg: a Greenpeace friss jelentése épp arra világít rá, hogy Európában többe kerülnek a vonatjegyek – sokszor megdöbbentő különbséggel –, ami sok utast a fapados légitársaságok ajánlatai, ezzel együtt a gyorsabb repülőutak felé terelnek – írja a Bild.

A Greenpeace 31 európai ország összesen 142 útvonalát vizsgálta meg, azon belül 109 határokon átnyúló és 33 belföldi járat jegyárait hasonlította össze kilenc különböző időpontban. Hiába környezetbarátabb, mindössze az esetek 46 százalékában bizonyult olcsóbb választásnak a vasút.

Ellenkező esetben viszont 26-szoros különbségre is van példa: a Barcelona–London útvonal repülővel 15 euróba, átszámítva alig 6000 forintba kerül, míg vonatjegyet 389 euróért, azaz több mint 150 ezer forintért lehet váltani.

Magyarország a vizsgált országok közül az ötödik legrosszabbul teljesített: a határokon átnyúló útvonalak 71 százalékában drágábbak voltak a vonatjegyek, mint a repülőjegyek. A környezetvédelmi szervezet hazai ágazata egy Instagram-bejegyzésében hívta fel erre a figyelmet, kiemelve, hogy csak Franciaország (95%), Spanyolország (92%), az Egyesült Királyság (90%), valamint Olaszország (88%) áll előrébb a listán, de nem a jó értelemben.

A Greenpeace szerint az aránytalanság arra vezethető vissza, hogy az olyan légitársaságok, mint a RyanAir, a WizzAir és az easyJet, az üzemanyagok adómentességének, valamint annak köszönhetően tudják alacsonyan tartani a költségeiket, hogy a nemzetközi repülőjegyek áfamentesek. Ezzel szemben a vasúti szolgáltatók gyakran teljes áfát, mindemellett magas pályahasználati díjakat fizetnek.

Ezt a környezetvédők azért tartják aggályosnak, mert az átlagos utas kilométerenként ötször annyi szén-dioxidot bocsát ki, amikor repülőre ül ahelyett, hogy a vonatot választaná, mi több, amennyiben a vasúti közlekedés 100 százalékban megújuló energiát használ, a különbség több mint 80-szoros is lehet. A Greenpeace erre való tekintettel az Európai Uniónál és a nemzeti kormányoknál közlekedési reformot sürget, ami a légi közlekedés állami támogatásának felszámolására, ezzel együtt a megfizethető, egységes árú „klímajegyek” bevezetésére terjed ki.

